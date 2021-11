Feyenoord lijkt af te zien van de bouw van een nieuw stadion. Door een forse stijging van de bouwkosten ziet de Rotterdamse club het project niet langer als verantwoord, zo melden diverse media zaterdag.

Rijnmond meldt dat de Feyenoord bouwbedrijf BAM heeft laten weten dat het vanwege de "extreem gewijzigde" kosten afziet van het project Feyenoord City. Het AD houdt nog een kleine slag om de arm en schrijft dat de komst van het stadion "aan een zijden draadje hangt".

Het nieuws wordt nog niet bevestigd door Feyenoord of BAM. Vorige maand liet de Rotterdamse club al wel weten binnen enkele weken duidelijkheid te kunnen verschaffen over de eventuele bouw van het nieuwe stadion.

De bouwkosten werden aanvankelijk rond de 440 miljoen euro geraamd. Onder meer door fors gestegen materiaalprijzen zou dat bedrag nu oplopen tot boven de 500 miljoen, wat door Feyenoord als onrealistisch wordt gezien.

Sommige Feyenoord-supporters fel tegen komst nieuw stadion

Het stadiondossier is al jaren punt van hevige discussie binnen Feyenoord en zijn supporters. Het nieuwe stadion, met een capaciteit van 63.000, zou gebouwd worden aan de Maas, vlak bij het huidige stadion. Feyenoord speelt sinds 1937 in De Kuip en sommige supporters willen het onderkomen niet verlaten.

Onlangs stapte algemeen directeur Mark Koevermans op bij Feyenoord, omdat hij bedreigd en geïntimideerd werd door supporters. Hij had onder meer het stadiondossier in zijn portefeuille, maar Feyenoord benadrukte dat onduidelijk is waarom Koevermans bedreigd werd.

Het AD meldt dat Feyenoord komende week een overleg heeft gepland met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, waarin over het stadiondossier wordt gesproken. De beoogde bouw van het nieuwe stadion is een belangrijk onderdeel van grote bouwplannen in de directe omgeving.