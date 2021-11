Marco Rose ziet dat Donyell Malen bij Borussia Dortmund nog niet de speler is die hij kan zijn. Volgens de trainer heeft de Oranje-international, die afgelopen zomer voor 30 miljoen euro overkwam van PSV, nog even nodig om over een langere periode een hoog niveau te halen.

"We zien dat Donyell nog altijd aanpassingsproblemen heeft", aldus Rose vrijdag op de persconferentie van Dortmund in de aanloop naar de topper van zaterdag thuis tegen RB Leipzig. "In de een-op-een zijn zijn kracht en snelheid nog niet helemaal zichtbaar. Zijn sterke punten komen er niet altijd uit."

Rose ziet bij vlagen wel een hoog niveau bij de 22-jarige Malen, die nog wacht op zijn eerste treffer in de Bundesliga. In de Champions League maakte hij eind september al wel de enige treffer in de thuiswedstrijd tegen Sporting CP.

"Donyell was niet helemaal fit toen hij hier kwam, maar groeide daar wel naartoe. Met zijn doelpunt tegen Sporting is hij heel belangrijk geweest voor ons. Het is zaak dat hoge niveau over een langere tijd vast te houden. Daar werken we hard aan. Donyell heeft onze volledige steun."

32 Malen maakt tegen Sporting CP eerste doelpunt voor Dortmund

Malen begon op bank tegen Ajax

Afgelopen woensdag begon Malen verrassend op de bank bij Dortmund in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Rose, die sterspeler Erling Haaland al langer mist door blessureleed, gaf in de spits het vertrouwen aan Steffen Tigges, die normaal gesproken zijn wedstrijden speelt in het tweede elftal.

Een kwartier voor tijd mocht Malen invallen. Ajax had op dat moment net 1-1 gemaakt en won uiteindelijk met 1-3. Na afloop vertelde Malen dat hij ziek was geweest, maar dat hij wel had willen starten.

Mogelijk krijgt Malen zaterdag tegen RB Leipzig wel de kans vanaf de aftrap. De Bundesliga-topper in de Red Bull Arena begint om 18.30 uur.

