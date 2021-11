Wesley Sneijder en Dirk Kuijt zijn begin dit jaar gehoord als getuigen in een groot onderzoek naar de criminele organisatie van Piet S, meldt het AD zaterdag. De twee oud-topvoetballers zouden sportweddenschappen hebben afgesloten via de illegale goksite Edobet, die gekoppeld werd aan de Haagse crimineel.

Een betrouwbare bron bevestigt tegenover NU.nl dat Sneijder en Kuijt gehoord zijn. Tegenover De Telegraaf bevestigt Kuijt bovendien dat hij daadwerkelijk gegokt heeft via de illegale site, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) in 2017 werd opgezet door Freddy S., de zoon van Piet S..

"De periode dat ik gokte via Edobet ligt inmiddels ver achter me en ik word liever niet meer herinnerd aan deze tijd", aldus Kuijt, die pas gokte via Edobet nadat hij zijn spelerscarrière medio 2017 beëindigde bij Feyenoord. Sneijder ontkent dat hij via Edobet gegokt heeft.

Het AD baseert zich op de verhoren die in handen zijn van de krant. Het zou in het geval van Kuijt gaan om weddenschappen waarbij hij soms wel 25.000 euro inzette.

"Ik liet het vaak staan op de site, maar soms kreeg ik uitbetaald", vertelt Kuijt in een van de verhoren in februari 2021. "Ik sprak dan bijvoorbeeld af bij een tankstation met iemand. Ik vond het wel fijn om dit cash te doen, zodat ik anoniem kon spelen. Ik speelde niet om het geld, maar ik vond het leuk om te spelen."

Dirk Kuijt gokte pas via Edobet nadat hij zijn spelersloopbaan in 2017 beëindigd had. Foto: Pro Shots

Wedden op goksites zonder licentie is strafbaar

Een week eerder werd Sneijder gehoord en hij ontkent. De oud-voetballer erkent wel te zijn benaderd door mensen die beweerden dat hij garant zou staan voor de gokschulden van Wout van K..

Sneijder ging met de schuldeisers in gesprek. De recordinternational van Oranje vertelde dat K. een neef van zijn vader is en een meesteroplichter. Hij had hem maar één keer gezien. Volgens Sneijder maakten de schuldeisers excuses toen bleek dat hij daadwerkelijk niets met de weddenschappen te maken had.

"Toen ik keihard kon bewijzen dat dit niet waar was, was dit verhaal afgedaan", zegt Sneijder zaterdag tegen De Telegraaf.

Het wedden op goksites zonder Nederlandse licentie is strafbaar en het vervolgens cash aannemen van grote bedragen, zoals bij Kuijt het geval zou zijn, zou kunnen duiden op witwassen. De 41-jarige Kuijt is, evenals Sneijder, alleen als getuige gehoord.

104-voudig Oranje-international Kuijt was na zijn carrière jeugdtrainer bij Feyenoord, maar is inmiddels niet meer contractueel verbonden aan de Rotterdamse club. De 37-jarige Sneijder, die in 2019 in dienst van het Qatarese Al Gharafa zijn laatste wedstrijd speelde, heeft evenmin een officiële functie in het profvoetbal. De twee oud-spelers, die in 2010 de WK-finale haalden met Oranje, zijn wel geregeld als analist te zien op televisie.