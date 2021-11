FC Barcelona heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag bevestigd dat Xavi de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman is. Al Sadd, de Qatarese club waar hij werkzaam was, maakte vrijdag al melding van de overgang de Spanjaard, die zegt dat hij terug is bij zijn grote liefde.

Naar verwachting arriveert de 41-jarige Xavi, die een contract tekent tot eind 2024, dit weekend in Barcelona en wordt hij maandag gepresenteerd aan het publiek. Daarna volgt een persconferentie.

In een korte video op de website van FC Barcelona spreekt Xavi de fans al toe. "Camp Nou is altijd mijn thuis geweest. Jullie zijn de fans van de club waar ik het meest van hou. Nu ben ik weer thuis. Tot snel", aldus Xavi.

In de uitwedstrijd zaterdag tegen RC Celta, die om 16.15 uur begint, zit interim-trainer Sergi Barjuán voor het laatst als eindverantwoordelijke op de bank bij FC Barcelona. De eerste wedstrijd onder leiding van Xavi is zaterdag 20 november om 21.00 uur de stadsderby thuis tegen Espanyol.

Xavi was als speler zeer succesvol bij Barcelona

Barcelona wordt de tweede club van Xavi als hoofdtrainer. De 133-voudig international van Spanje was sinds het seizoen 2019/2020 trainer van Al Sadd, de club waarbij hij in 2019 zijn spelersloopbaan beëindigde.

Xavi's contract bij de huidige koploper van Qatar liep nog door tot medio 2023. Vrijdag meldde Al Sadd al dat FC Barcelona de afkoopsom heeft betaald die in de verbintenis van de trainer stond.

Met Xavi heeft voorzitter Joan Laporta zijn gedroomde opvolger van Koeman. Xavi vierde als speler grote successen met FC Barcelona, waarbij hij tussen 1998 en 2015 uitgroeide tot clubicoon. Hij speelde 767 officiële wedstrijden voor de Spaanse grootmacht, waarmee hij onder meer vier keer de Champions League won, acht landstitels veroverde en drie keer de Copa del Rey veiligstelde.

Xavi in 2015 met de prijzen die hij als speler won met FC Barcelona. Xavi in 2015 met de prijzen die hij als speler won met FC Barcelona. Foto: Getty Images

FC Barcelona staat negende in La Liga

Al direct na het ontslag van Koeman, vorige week na de 1-0-nederlaag bij Rayo Vallecano, werd duidelijk dat Xavi de topkandidaat was.

De Catalaan werd in het recente verleden vaker in verband gebracht met Barcelona, maar hij bleef Al Sadd altijd trouw. Tot begin oktober, toen hij zei "voor alle aanbiedingen" open te staan. Nu gaat hij dus daadwerkelijk aan de slag bij Barcelona, dat teleurstellend negende staat in La Liga.

In de Champions League staat Barcelona tweede in groep E en ligt het na twee overwinning op Dynamo Kiev weer op koers voor overwintering. De eerste twee duels met Bayern München en Benfica werden met 3-0 verloren.