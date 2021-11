FC Twente-trainer Ron Jans heeft genoten van de gemoedelijke sfeer in de Twentse derby tussen FC Twente en Heracles Almelo (1-0). Na weken van supportersgeweld verliep de burenruzie tussen de clubs uit Overijssel vrijdag zonder incidenten.

"We waren er niet altijd bij betrokken, maar NEC-Vitesse was té en dan gaat het over dingen waar je het helemaal niet over wil hebben", aldus Jans na afloop van de derby in Enschede tegen ESPN. "Dat is hier gelukkig helemaal niet gebeurd: wat een publiek, ambiance en entourage. Het was echt genieten."

In de weken voor FC Twente-Heracles werden verschillende wedstrijden in het profvoetbal ontsierd door supportersgeweld. Zo draaiden MVV-Roda JC en NEC-Vitesse uit op confrontaties tussen hooligans en de Mobiele Eenheid (ME) en werden FC Utrecht-RKC en FC Groningen-Vitesse stilgelegd vanwege wangedrag van supporters.

Afgelopen dinsdag sprak KNVB-directeur Marianne van Leeuwen met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het recente supportersgeweld. De burgemeesters van de speelsteden waren een dag daarvoor bij elkaar gekomen om zich te beraden over toekomstige maatregelen. Daarbij werd gedacht aan het sluiten van vakken en een meldplicht voor hooligans met een stadionverbod.

Voorafgaand aan de Twentse derby werd er op initiatief van de club vuurwerk afgestoken in De Grolsch Veste.

'Ben blij dat ik vijf keer kon wisselen'

FC Twente was voor een groot deel van de derby oppermachtig tegen Heracles en kwam na vijf minuten spelen al op voorsprong door een doelpunt van Mees Hilgers. "Voor rust zetten wij zo snel druk, waardoor Heracles snel de lange bal moest spelen", verklaarde Jans.

"We wonnen achterin en op het middenveld de duels en waren vaster aan de bal dan Heracles. Alleen is het te veel gevraagd om dat negentig minuten vol te houden. Ik ben blij dat ik vijf keer kon wisselen."

Hilgers was de gevierde man bij FC Twente met het winnende doelpunt, wat zijn eerste treffer voor de tukkers was. "Dit is mijn negende wedstrijd dat ik in de basis sta en ik hoorde al een paar keer op de club dat het tijd werd dat ik zou gaan scoren. Dat is gelukt. Dan is het mooi dat je er in de derby eentje inprikt."