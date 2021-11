FC Twente heeft vrijdag voor het eerst in ruim vier jaar de Twentse derby tegen Heracles Almelo gewonnen. Door een doelpunt van de zelfopgeleide Mees Hilgers won de ploeg van trainer Ron Jans in een uitverkochte Grolsch Veste met 1-0.

Het doelpunt van de twintigjarige Hilgers viel al na vijf minuten uit een indirecte directe vrije trap van Dimitrios Limnios. FC Twente verzuimde daarna om verder uit te lopen tegen de aartsrivaal uit Almelo, al kreeg Heracles via Rai Vloet nog een grote schietkans.

Het is voor het eerst sinds 2017 dat FC Twente de Twentse derby tegen Heracles wint. De laatste twee ontmoetingen tussen beide clubs eindigden in een gelijkspel, terwijl Heracles in zowel 2018 als 2019 zegevierde. In september 2017 won FC Twente met 2-1.

Door de zege maakt FC Twente ook een einde aan een reeks van vier opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning. De landskampioen van 2010 was daardoor afgezakt naar het rechterrijtje, maar stijgt nu naar de zevende plaats op de ranglijst met achttien punten uit twaalf duels.

Voor Heracles Almelo nemen de zorgen toe na de nederlaag in Enschede. De formatie van coach Frank Wormuth, die koploper Ajax afgelopen zaterdag knap op 0-0 hield, heeft al vier duels op rij niet gewonnen en staat met elf punten slechts twee punten boven de degradatiestreep.

Heracles compleet overrompeld

Met doelman Lars Unnerstall en Wout Brama terug in de basiself begon FC Twente voortvarend aan de 34e editie van de Twentse derby in de Eredivisie. De thuisploeg dicteerde het spel en dat resulteerde na vijf minuten in de openingstreffer van Hilgers. Hij frommelde de bal van dichtbij binnen nadat een indirecte vrije trap van Limnios niet kon worden weggewerkt door Heracles. Hilgers maakte daarmee zijn eerste doelpunt voor FC Twente.

Heracles werd compleet overrompeld voor rust en mocht FC Twente dankbaar zijn dat het bij slechts 1-0 bleef in De Grolsch Veste. Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap liepen elkaar in kansrijke positie in de weg en een vrije trap van Michal Sadílek zeilde rakelings naast. Wormuth greep al na een half uur in door rechtsback Navajo Bakboord naar de kant te halen.

Na de onderbreking kwam Heracles sterker voor de dag, maar tot veel kansen leidde dat niet. Alleen Vloet was met een afstandsschot dicht bij de gelijkmaker, maar zijn inzet ging naast. Ook Daan Rots verzuimde te scoren voor FC Twente. Zijn schot werd knap gered door Janis Blaswich, maar dat stond de felbegeerde zege voor de thuisploeg in de Twentse derby niet in de weg.

