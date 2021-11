Feyenoord heeft vrijdag de topper tegen FC Twente in de Eredivisie Vrouwen niet weten te winnen. De Rotterdamse koploper bleef op Varkenoord steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen de nummer twee van de competitie.

Feyenoord kreeg wel de beste kansen tegen de regerend landskampioen, maar Romeé van de Lavoir zag haar kopbal gekeerd worden en Pia Rijsdijk schoot net naast. In de absolute slotfase faalde Rijsdijk ook toen ze alleen voor FC Twente-keeper Daphne van Domselaar opdook.

Door het gelijkspel bij Feyenoord-FC Twente kan Ajax of PSV zondag de koppositie overnemen van Feyenoord, dat dit seizoen pas voor het eerst met een team actief is in het vrouwenvoetbal.

Ajax en PSV staan zondag om 12.15 uur tegenover elkaar op De Toekomst en hebben allebei twee punten minder dan Feyenoord. Vorige maand verloor Ajax de eerste Klassieker bij de vrouwen met 4-1 van Feyenoord.

Verder in de Eredivisie Vrouwen bezorgde VV Alkmaar hekkensluiter Excelsior de zesde nederlaag van het seizoen. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-1. Heerenveen was door een treffer van Zoï van de Ven met 1-0 te sterk voor ADO Den Haag.