FC Volendam heeft vrijdag nagelaten om een slag te slaan in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper verspeelde een 2-0-voorsprong tegen concurrent FC Emmen: 2-2. De Graafschap verloor op bezoek bij FC Den Bosch met 2-1. Jong Ajax zette de stijgende lijn door met een overwinning bij VVV-Venlo (1-3).

FC Volendam leek revanche te nemen voor de nederlaag in het bekertoernooi van vorige week dinsdag tegen FC Emmen (0-3). De thuisploeg stond na 25 minuten met 2-0 voor door doelpunten van Daryl van Mieghem en topschutter Robert Mühren.

Emmen knokte zich daarna terug in de wedstrijd. Jeredy Hilterman tekende in de 33e minuut voor de aansluitingstreffer. Een doelpunt van Reda Kharchouch werd nog afgekeurd, maar Hilterman zorgde in de slotfase vanaf 11 meter wel voor de gelijkmaker.

Volendam en Emmen profiteerden wel van het resultaat bij FC Den Bosch-De Graafschap. De 'Superboeren' verloren in Brabant ondanks een voorsprong met 1-2. Via Jeffry Fortes kwam De Graafschap op 0-1, maar Roy Kuijpers en Soufyan Ahannach bezorgden Den Bosch de overwinning.

Het verschil tussen koploper Volendam en achtervolgers Emmen en De Graafschap is nu vijf punten. Excelsior zou nog op drie punten van Volendam kunnen komen, maar dan moeten de Rotterdammers (nu vierde) zaterdag winnen bij Telstar (aftrap 16.30 uur).

FC Eindhoven had geen problemen met Jong FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Jong Ajax wint bij VVV, ruime zeges Roda JC en Eindhoven

Jong Ajax slaagde er ook in om te winnen bij VVV-Venlo: 1-3. Na goals van Kenneth Taylor (0-1) en Mitchell van Rooijen (1-1) bezorgden Naci Ünüvar en Danilo de Amsterdammers na rust de winst. Devyne Rensch kreeg in de slotfase in twee minuten tijd twee keer geel en dus rood.

Voor FC Eindhoven (zesde) en Roda JC (zevende) waren er ruime overwinningen. De Brabanders versloegen Jong FC Utrecht met 0-6. Na een half uur stond het al 0-4 voor Eindhoven. Roda JC won met 0-3 op bezoek bij Helmond Sport.

NAC Breda leed op bezoek bij hekkensluiter FC Dordrecht een pijnlijke nederlaag: 2-1. Jong PSV gaf in de slotfase een voorsprong uit handen tegen TOP Oss (2-2) en MVV pakte op bezoek bij Jong AZ de drie punten: 0-1.

