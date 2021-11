63' De vlam slaat in de pan in de Grolsch Veste! Michal Sadílek wil dat het spel wordt stilgelegd wegens een blessure bij een ploeggenoot en besluit het heft in eigen hand te nemen. Hij doet dat met een harde tackle op Rai Vloet en dat wordt de middenvelder niet in dank afgenomen: hij krijgt geel.