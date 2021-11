Arne Slot kijkt uit naar het weerzien met zijn vorige club AZ, dat zondag de tegenstander van Feyenoord is in de Eredivisie. De Feyenoord-trainer spreekt van een "speciaal" en "beladen" duel met de Alkmaarders.

"Beladen is het duel, omdat ik er niet zo leuk ben weggegaan", blikt Slot vrijdag op de clubsite van Feyenoord vooruit op het duel met zijn oude werkgever. "De wedstrijd van zondag is dus zeker bijzonder."

Slot was tussen 2017 en 2020 assistent- en hoofdtrainer bij AZ, maar zijn succesvolle verblijf bij de Alkmaarders kwam in december 2020 ruw ten einde. Toen bekend werd dat hij in gesprek was met Feyenoord, werd hij ontslagen door de clubleiding.

"Speciaal en bijzonder is het zeker als je tegen je oude club speelt, waar je een fantastische tijd hebt gehad", vervolgt Slot, die in 2019 met AZ met 0-3 zegevierde in De Kuip. Feyenoord verloor de laatste drie Eredivisie-duels met AZ.

"Onze motivatie moeten we halen uit het feit dat we de laatste drie keer van ze hebben verloren. We willen als Feyenoord dit blok goed afsluiten. Dat doen we tegen een sterke tegenstander, die gelukkig ook op donderdagavond heeft gespeeld."

Jansen: 'Hij doet het goed daar'

AZ-trainer Pascal Jansen kijkt eveneens uit naar het weerzien met Slot. "Ik vind het leuk om Arne weer te zien", zegt Jansen, die twee jaar de assistent van Slot was en na diens ontslag het stokje overnam bij AZ. "Hij is hier niet plezierig weggegaan, maar hij heeft een mooie club gevonden en nu treffen we elkaar voor het eerst weer."

"We hebben een tijd geen contact gehad. Toen hij moest vertrekken, hebben we wat appjes naar elkaar gestuurd. Daarna trad de radiostilte in", aldus Jansen, die vol lof is over het werk van Slot bij Feyenoord.

"Hij doet het goed daar. Je ziet zijn hand terug in het spel van Feyenoord. Zeker sinds de komst van Guus Til kan hij met Feyenoord het voetbal spelen dat hij voor ogen heeft."

Het Eredivisie-duel tussen Feyenoord en AZ begint zondag op 16.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

