PSV hoopt in de uitwedstrijd zondag tegen Fortuna Sittard over Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius te kunnen beschikken. De twee aanvallers vielen donderdag in de ontmoeting met AS Monaco in de Europa League (0-0) uit met blessures.

De Belg Vertessen had last van zijn ribben, terwijl de Braziliaan Vinícius met kramp naar de kant moest. "Vrijdagmiddag worden er onderzoeken gedaan. We zullen daarna zien hoe het verder gaat", aldus PSV-trainer Roger Schmidt.

Voor PSV is het te hopen dat de onderzoeken goed nieuws brengen. Met Noni Madueke, Cody Gakpo en Mario Götze mist Schmidt al drie belangrijke basiskrachten. Zij zijn voor zondag naar alle waarschijnlijkheid nog niet hersteld, hetzelfde geldt voor Ryan Thomas.

Vertessen en Vinícius maakten ieder twee doelpunten in de laatste competitiewedstrijd van PSV, een 5-2-zege op FC Twente. Door die overwinning hervond de club uit Eindhoven de aansluiting bij koploper Ajax, dat punten morste op bezoek bij Heracles Almelo (0-0).

306 Bekijk de samenvatting van AS Monaco-PSV (0-0)

Schmidt op zijn hoede voor Fortuna

PSV begint met een achterstand van twee punten op Ajax aan de twaalfde speelronde. Tegenstander Fortuna staat teleurstellend zestiende en won slechts twee wedstrijden.

Toch is Schmidt op zijn hoede voor de Limburgers. "Alle teams hebben thuis meer zelfvertrouwen, ook dankzij de steun van de fans. We weten dat uitduels gevaarlijk zijn, dus we moeten er vanaf het begin sterk ingaan."

Fortuna-PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Pol van Boekel.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie