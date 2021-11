De gestaakte wedstrijd tussen MVV en Roda JC wordt op maandag 29 november uitgespeeld. Het is nog onzeker of dat met of zonder publiek gebeurt.

De Limburgse derby werd vorige week vrijdag kort voor rust bij een 0-0-tussenstand gestaakt, omdat er ongeregeldheden waren en supporters vuurwerk afstaken.

Deze vrijdag bespraken MVV, de gemeente Maastricht, de politie en het Openbaar Ministerie de gebeurtenissen. Daarbij werd in elk geval de speeldatum voor het restant van de wedstrijd bepaald.

Op een later moment wordt besloten of er publiek bij de wedstrijd aanwezig mag zijn. De partijen hebben ook gesproken over hoe de wedstrijden in de toekomst op een veilige manier kunnen worden georganiseerd.

Bij de rellen raakten zes agenten en twee stewards gewond. Tien supporters van MVV werden opgepakt.

De ontspoorde wedstrijd in Limburg maakt deel uit van een recente reeks van door supportersgeweld ontsierde duels. Eerder deze week kwamen de KNVB, politie, justitie en burgemeesters van speelsteden bijeen om mogelijke oplossingen te bespreken. Er wordt gedacht aan duels met lege tribunevakken, een meldplicht voor hooligans en puntenaftrek voor clubs die de veiligheid niet op orde hebben.