Paris Saint-Germain moet het zaterdag tegen Girondins de Bordeaux opnieuw zonder Lionel Messi stellen. Sergio Ramos zal volgende week voor het eerst met de groep meetrainen.

Messi heeft nog altijd last van zijn knie en hamstring, waardoor hij de laatste wedstrijd voor de interlandperiode moet missen. De sterspeler behoort wel tot de selectie van Argentinië voor de WK-kwalificatieduels met buurlanden Uruguay en Brazilië. Het is nog onduidelijk of Messi die wedstrijden wel kan spelen.

De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar viel vorig weekend in de wedstrijd tegen Lille (2-1-zege) in de rust uit en miste midweeks het Champions League-duel met RB Leipzig (2-2).

Messi heeft in vijf competitieduels nog niet kunnen scoren voor de Franse topclub. In de Champions League was de 33-jarige aanvaller wel driemaal trefzeker in drie optredens.

163 Bekijk hier de samenvatting van RB Leipzig-Paris Saint-Germain (2-2)

Ramos keert terug op trainingsveld

PSG meldde daarnaast dat Ramos volgende week de groepstraining hervat. De Spaanse topverdediger heeft door een knieblessure nog niet kunnen spelen sinds hij afgelopen zomer de overstap van Real Madrid naar Parijs heeft gemaakt.

Behalve Messi en Ramos zijn ook Leandro Paredes, Marco Verratti, Rafinha en Presnel Kimpembe zaterdag afwezig bij PSG. Dat verhoogt de speelkansen van Georginio Wijnaldum, die woensdag tegen Leipzig zijn eerste twee treffers voor de club maakte.

Bordeaux-PSG begint zaterdag om 21.00 uur.

Bekijk de stand en het programma in de Ligue 1