Sergi Barjuán zal zaterdag bij de uitwedstrijd tegen Celta normaal gesproken voor de laatste keer op de bank zitten als interim-coach van Barcelona. Hij kijkt alvast met een tevreden gevoel terug op zijn rol als tussenpaus.

"Het was mijn taak om wat bij te dragen aan het eerste elftal met de dingen die ik de afgelopen jaren heb geleerd", zei Sergi tijdens een persconferentie. "Ik ben erg blij dat de kleine details die ik in korte tijd in het team heb aangepast op het veld te zien waren."

Sergi benadrukte overigens dat de komst van Xavi nog niet officieel is. De Qatarese club Al Sadd meldde vrijdagmiddag dat de trainer vertrekt, maar Barcelona heeft zijn komst nog niet bevestigd. Sergi weet niet wanneer er definitief witte rook is. "De mensen binnen de club die hierover gaan zullen het melden zodra het rond is."

Sergi coachte na het ontslag van Ronald Koeman twee duels: onder zijn leiding werd het in eigen huis 1-1 tegen Alavés en werd met 0-1 van Dynamo Kiev gewonnen in de Champions League. "We gaan hard werken om er morgen een goede laatste wedstrijd van te maken", zei hij.

"Ik wist vooraf natuurlijk dat ik slechts voor korte tijd hoofdtrainer zou zijn. Maar toch, als je van het snoepje mag proeven, dan is het jammer als het op is."

'Er wordt veel gelachen op de training'

De interim-coach speelde vier jaar samen met Xavi bij Barcelona. Toch zal hij niet al te veel tips en informatie geven. "Elke trainer heeft nu eenmaal zijn eigen zienswijze. Het is niet mijn taak om hem te gaan adviseren. Als Xavi dezelfde mentaliteit in het team krijgt die hem als speler vele prijzen opleverde, dan komt het helemaal goed."

Barcelona won slechts vier van de elf competitieduels en staat op een teleurstellende negende plaats in La Liga. In de Champions League is er na de zege in Kiev wel volop zicht op overwintering. "De sfeer in de groep is de laatste dagen verbeterd. Vandaag werd er op de training veel gelachen", zei Sergi.

"Het team zal moeten knokken om te stijgen op de ranglijst. We moeten ons kwalificeren voor de Champions League."

Sergiño Dest (rug) en reservedoelman Neto (ziek) meldden zich deze week op de lange blessurelijst van Barcelona, die verder bestaat uit Ousmane Dembélé, Pedri, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Sergio Agüero en Martin Braithwaite. Celta-Barcelona begint zaterdag om 16.15 uur.

