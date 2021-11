Bondscoach Luis Enrique heeft Dani Carvajal teruggehaald bij de selectie van Spanje. De vleugelverdediger is de eerste speler van Real Madrid sinds maart van dit jaar die een oproep heeft gekregen van Luis Enrique.

De 29-jarige Carvajal miste door blessures een groot deel van het huidige én vorige seizoen en ontbrak ook op het EK. Eind oktober maakte de rechtsback zijn rentree.

Voormalig Real Madrid-verdediger Sergio Ramos was in maart de laatste speler van 'De Koninklijke' die door oud-Barcelona-trainer Luis Enrique werd opgeroepen. De routinier ontbrak vervolgens verrassend in de EK-selectie.

Overigens heeft Real Madrid slechts vijf Spaanse spelers in de selectie, van wie Isco, Marco Asensio en Mariano Díaz de laatste tijd regelmatig met blessures kampen. Verdediger Nacho zit meestal op de bank bij zijn club.

Stand in groep B 1. Zweden 6-15 (+9)

2. Spanje 6-13 (+8)

3. Griekenland 6-9 (+1)

4. Georgië 7-4 (-8)

5. Kosovo 7-4 (-10)

Spanje moet afrekenen met Zweden

Spanje wacht volgende week cruciale duels in de strijd om een plek op het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van Luis Enrique speelt op 11 november in Athene een uitwedstrijd tegen Griekenland en drie dagen later wacht een duel met Zweden in Sevilla.

Zweden gaat aan de leiding in groep B en heeft twee punten meer dan de wereldkampioen van 2010. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

Spanje haalde vorige maand nog de finale van de Nations League door Italië te kloppen. In de eindstrijd was Frankrijk met 2-1 te sterk.