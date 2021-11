Luuk Brouwers is vrijdag uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand. De middenvelder van Go Ahead Eagles kreeg op basis van statistieken en stemmen van supporters de voorkeur.

De 23-jarige Brouwers is dit seizoen een van de belangrijkste krachten bij Go Ahead. De geboren Brabander was in oktober goed voor vier doelpunten en één assist, waarmee hij een groot aandeel had in de ongeslagen reeks van zijn ploeg van vorige maand.

Go Ahead Eagles rekende na het gelijkspel tegen RKC Waalwijk (1-1) achtereenvolgens af met Heracles Almelo (4-2), Vitesse (1-2) en Fortuna Sittard (4-3). Brouwers werd door zijn doelpunten de eerste speler van de Deventenaren sinds 2014 die drie wedstrijden op rij heeft gescoord. Elk schot van de middenvelder tussen de palen was ook raak.

Binnen de selectie van Go Ahead Eagles is Brouwers dit seizoen ook de speler met de meeste passes (558) en de hoogste passnauwkeurigheid (86 procent) en tevens de speler die de meeste balheroveringen op zijn naam heeft staan (77).

NEC-aanvaller Elayis Tavsan werd uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. De twintigjarige Rotterdammer is na teamgenoot Ali Akman (augustus) de tweede speler van de Nijmegenaren die de talentenprijs dit seizoen in ontvangst neemt.

Het Eredivisie Elftal van de Maand wordt gedomineerd door spelers van Ajax, want met Remko Pasveer, Jurriën Timber, Noussair Mazraoui en Dusan Tadic zijn er maar liefst vier Ajacieden vertegenwoordigd.

Ook Owen Wijndal (AZ), Riechedly Bazoer (Vitesse), Brouwers (Go Ahead Eagles), Ibrahim Sangaré (PSV), Loïs Openda (Vitesse), Tavsan (NEC) en Vangelis Pavlidis (AZ) zijn geselecteerd.