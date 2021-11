Bondscoach Erwin van de Looi heeft Myron Boadu buiten de selectie van Jong Oranje voor de komende twee EK-kwalificatieduels met de leeftijdsgenoten van Bulgarije en Gibraltar gelaten. De spits van AS Monaco wordt gepasseerd vanwege zijn houding tijdens de vorige interlandperiode.

"Myron is een speler met veel talent en kwaliteit en heeft ook zijn waarde voor Jong Oranje al meermaals bewezen. Wel verwachten we van een speler die voor Jong Oranje wordt opgeroepen een bepaalde houding en ambitie, die hebben we de afgelopen twee interlandperiodes gemist bij Myron", verklaart Van de Looi.

In oktober zat Boadu wel bij de selectie van Jong Oranje, maar Van de Looi sprak toen al zijn ergernis uit over de instelling van de aanvaller. De bondscoach zei dat hij meer moet brengen tijdens trainingen en wedstrijden en passeerde hem voor het EK-kwalificatieduel met Jong Wales (5-0).

De twintigjarige Boadu beleeft een vooralsnog moeizaam seizoen bij AS Monaco, dat hem afgelopen zomer overnam van AZ. De Amsterdammer begint regelmatig op de bank en scoorde in vijftien officiële wedstrijden slechts één keer: uitgerekend in het Europa League-duel met PSV in Eindhoven.

Summerville debuteert in selectie Jong Oranje

Mede door de absentie van Boadu zit Crysencio Summerville (20) voor het eerst bij de selectie van Jong Oranje. De door Feyenoord opgeleide Rotterdammer speelde dit seizoen vier Premier League-wedstrijden voor Leeds United. Verdedigers Mitchel Bakker en Sven Botman zijn niet fit genoeg om in actie te komen voor Jong Oranje.

De Nederlandse talenten nemen het vrijdag 12 november in Almere op tegen Jong Bulgarije en spelen drie dagen later een uitwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Gibraltar.

Jong Oranje moet de poule winnen of een van de beste nummers twee zijn om zich rechtstreeks voor het EK van 2023 in Georgië en Roemenië te plaatsen. De ploeg van Van de Looi bezet na drie wedstrijden de tweede plek.