Luuk de Jong en Tim Krul zijn de opvallendste afwezigen in de definitieve selectie van Oranje. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal hoopt zich deze maand te kwalificeren voor het WK in Qatar.

Uit de voorselectie van dertig spelers vielen vrijdag in totaal zes spelers weg. Naast De Jong en Krul zijn dat Steven Bergwijn, Devyne Rensch, Owen Wijndal en de geblesseerde Cody Gakpo.

Oranje speelt op zaterdag 13 november in Podgorica tegen Montenegro. Drie dagen later wordt in de Rotterdamse Kuip de WK-kwalificatie afgesloten tegen directe concurrent Noorwegen.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2022 in Qatar, de nummer twee krijgt een herkansing in de play-offs.

Stand in groep G WK-kwalificatie 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Noorwegen 8-17 (+9)

3. Turkije 8-15 (+4)

4. Montenegro 8-11 (0)

5. Letland 8-5 (-5)

6. Gibraltar 8-0 (-31)

Danjuma en Lang opnieuw opgeroepen

De Jong is sinds het ontslag van Ronald Koeman bij Barcelona niet meer aan spelen toegekomen. De 38-voudig international moest het in de laatste duels onder de Nederlandse coach ook al met enkele korte invalbeurten doen. Ook Ajax-verdediger Rensch en Tottenham-aanvaller Bergwijn komen bij hun clubs weinig aan spelen toe.

Krul heeft wel een vaste basisplaats bij Norwich City, een laagvlieger in de Premier League. De 33-jarige doelman is in de pikorde bij Oranje voorbijgestreefd door Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg) en Joël Drommel (PSV).

Wijndal is basisspeler van AZ, maar Van Gaal heeft met Tyrell Malacia, Daley Blind en Nathan Aké al drie spelers die linksback kunnen spelen in zijn keurkorps.

Arnaut Danjuma Groeneveld behoort nu wel direct tot de selectie. De clubtopscorer van Villarreal werd in de vorige interlandperiode tussentijds opgeroepen nadat PSV'er Gakpo geblesseerd was geraakt en was als invaller prompt trefzeker tegen Gibraltar (6-0). Noa Lang, die vorige maand debuteerde in Oranje, is opnieuw geselecteerd.

Selectie Oranje

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg).

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).