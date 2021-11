Alle Nederlanders die in de afgelopen dagen in Berlijn rond de Conference League-wedstrijd van Feyenoord tegen Union Berlin zijn aangehouden, zijn weer op vrije voeten.

Afgelopen donderdag zijn zeker 83 mensen gearresteerd. De politie van de Duitse hoofdstad zegt niet exact te weten hoeveel Nederlanders daarbij zaten. Afgelopen woensdag hield de politie 71 mensen, onder wie 58 Nederlanders, aan in Berlijn.

De aanhoudingen waren veelal preventief of voor relatief lichte vergrijpen, zoals het afsteken van vuurwerk en rookbommen, zegt een woordvoerder van de Berlijnse politie. "We hebben steeds kunnen voorkomen dat het tot rellen kwam."

De zegsman sprak ondanks de aanhoudingen van een relatief rustige donderdagavond. "We zijn nog bezig met de inventarisatie van het totale aantal aanhoudingen. Vrijdagmiddag komen we met de definitieve cijfers."

Twee weken geleden werd de eerste ontmoeting tussen Feyenoord en Union Berlin in Rotterdam ontsierd door ongeregeldheden. Op de avond voor de wedstrijd werden bestuursleden van de Duitse club in een café aangevallen door hooligans. Een dag later werden tientallen Union Berlin-aanhangers gearresteerd, omdat ze de confrontatie met Feyenoord-supporters aan wilden gaan.

Feyenoord won de uitwedstrijd tegen FC Union Berlin met 1-2. De ruim vijfduizend meegereisde supporters in het Olympiastadion staken massaal vuurwerk af, waardoor de Rotterdammers opnieuw op een straf van de Europese voetbalbond UEFA kunnen rekenen.