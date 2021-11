NEC verwacht dat in ieder geval tot de winterstop geen toeschouwers tot stadion De Goffert toegelaten kunnen worden. De Nijmegenaren zijn daarom nog altijd op zoek naar een alternatieve locatie voor thuiswedstrijden.

"We laten geen toeschouwers toe in De Goffert zonder dat er zekerheid is over veiligheid. We gaan onverminderd door met het zoeken van een locatie om bij thuiswedstrijden naar uit te wijken", zei algemeen directeur Wilco van Schaik vrijdag op een persconferentie.

Tijdens de Gelderse derby tegen Vitesse (0-1-verlies) van vorige maand stortte het onderste deel van het uitvak in toen de Arnhemmers een feestje vierden met de meegereisde supporters. Een ingenieursbureau deed de afgelopen tijd onderzoek naar de oorzaak van het incident en presenteerde vrijdag de eerste bevindingen.

De belangrijkste conclusies zijn dat de tribune instortte door een te hoge belasting (door springende fans) en een fout in de berekening van het ontwerp van het gewapend beton. Het hele stadion is niet veilig voor toeschouwers, waardoor NEC voorlopig niet in eigen huis mét fans op de tribune zal kunnen spelen.

Bij de thuiswedstrijd tegen FC Groningen waren vorige week alleen leden van de businessclub welkom in het stadion. Foto: ANP

'Lokale driehoeken hebben handen vol aan eigen club'

Vorige week speelde NEC al in een praktisch leeg stadion tegen FC Groningen (3-0) en dat zal zaterdag tegen sc Heerenveen ook zo zijn, maar de Eredivisionist wil nog altijd graag naar een alternatieve locatie om fans welkom te heten. Die zoektocht strandde eerder, omdat veel gemeenten uit angst voor rellen niet mee willen werken.

"In veel steden is er in de tussentijd wat gebeurd, waardoor de lokale driehoek de handen vol heeft aan de eigen club. Daardoor is de opdracht voor ons alleen maar zwaarder geworden en is het voor ons moeilijker om uit te wijken", aldus Van Schaik.

NEC houdt vooralsnog alle opties open en denkt er zelfs over na om een stadion met een capaciteit van twaalfduizend toeschouwers te bouwen rond een amateurveld. De Nijmegenaren hebben al een offerte opgevraagd om de kosten in kaart te brengen. Er is nog geen locatie gevonden waar dat plan uitgevoerd zou kunnen worden.

NEC speelt tot de winterstop nog drie thuiswedstrijden: na het duel met Heerenveen komen SC Cambuur (26 november) en PSV (12 december) nog op bezoek in Nijmegen. De eerste thuiswedstrijd na de winterstop is op 15 januari tegen Heracles Almelo.