Een dag voor het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen dreigt voor veel clubs in het amateurvoetbal een onhoudbare situatie. Dat zegt Ben van Olffen, de voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen.

"We dachten aan een overwinning toen we op de persconferentie hoorden dat buitensporten voor iedereen mogelijk blijft", zegt Van Olffen. "Maar zonder QR-code mag je niet de kleedkamer in of naar het toilet. Tot wat voor toestanden gaat dit leiden?"

Het demissionaire kabinet kondigde dinsdag aan dat iedereen die een sportaccommodatie wil betreden met een QR-code moet aantonen dat hij of zij gevaccineerd is, in de afgelopen 24 uur getest is, of hersteld is van een coronabesmetting. Na kritiek van de Tweede Kamer werd de maatregel iets versoepeld: alleen mensen die in binnenruimtes van een sportcomplex komen, moeten het coronatoegangsbewijs laten zien. Zo blijft het wel mogelijk om zonder QR-code te sporten of als toeschouwer een wedstrijd te bekijken.

Volgens Van Olffen heerst er lichte paniek bij sommige amateurverenigingen. "Dit is onhoudbaar, niet te organiseren."

"Het verbod op het betreden van de kantine begrijp ik, in dat opzicht mogen dezelfde regels gelden als in de horeca", zegt de voorzitter van de belangenvereniging. "Maar de aanvullende maatregelen kan ik niet anders zien dan een veredelde dwang voor mensen om zich te laten vaccineren. Met de sport als breekijzer. Of een opmaat tot meerdere maatregelen, die binnenkort zullen volgen."

'Bij een uitwedstrijd uren niet naar de wc, hoe doe je dat?'

De dreigende uitsluiting van mensen zonder coronabewijs voor buitensport noemde Van Olffen eerder een veredelde lockdown voor de sport. "Maar dit is ook een lockdown", zegt hij nu.

"Ga maar na, voor een uitwedstrijd zit je misschien eerst een half uur in de auto. Daarna ben je voor een wedstrijd meerdere uren op zo'n complex. En al die tijd mag je niet naar de wc, hoe doe je dat? Nog afgezien van het feit dat je je niet met je ploeggenoten mag omkleden in de kleedkamer."

Dan zijn er ook nog toeschouwers, variërend van enkele ouders langs de lijn tot wel duizenden bij topwedstrijden in het amateurvoetbal. "Hoe moeten clubs dit organiseren? Een controleur bij elk toilet?", vraagt Van Olffen zich af.

"De KNVB zegt dat het eerste weekeinde nog een aanloop is, maar over een week moet alles helemaal op orde zijn. Ik ben benieuwd wat voor toestanden we krijgen langs de lijn met deze maatregelen. Gaan we massaal in de bosjes plassen? Dan praat ik nog niet eens over een eventuele stoelgang. Dit is simpelweg onuitvoerbaar."