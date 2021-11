AS Roma bleef donderdagavond een nieuwe oorwassing bespaard tegen FK Bodø/Glimt, maar de Romeinen slaagden er wéér niet in de Noorse ploeg te verslaan (2-2). Trainer José Mourinho wees de beschuldigende vinger dit keer niet naar zijn spelers, maar naar scheidsrechter Anastasios Papapetrou.

"De realiteit is dat we niet hebben gewonnen, maar dat komt doordat twee overduidelijke strafschoppen niet gegeven zijn", zei Mourinho tegen Sky Italia. "Zij hebben twee keer gescoord uit twee kansen, wij scoorden twee keer en hadden twee keer een penalty moeten krijgen."

"Ik weet niet of er te weinig scheidsrechters zijn voor de Conference League of dat ze hun internationale carrière hier starten. Vorige keer verloren we met 6-1 en heb ik niks gezegd over de arbitrage, maar nu zijn ons twee strafschoppen door de neus geboord."

Net als twee weken geleden in Noorwegen had AS Roma alle moeite met FK Bodø/Glimt, dat tot twee keer toe op voorsprong kwam in Stadio Olimpico. Door doelpunten van Stephan El Shaarawy en Roger Ibañez bleef de Italianen een nieuwe nederlaag bespaard.

"Het was geen geweldig optreden van mijn ploeg, want we maakten vooral in de eerste helft veel fouten in de opbouw", constateerde Mourinho. "Elke keer als Jordan Veretout of Ebrima Darboe werd aangespeeld, verloren we de bal. Desondanks denk ik dat we meer hadden verdiend dan een 2-2-gelijkspel."

Ondanks het nieuwe puntenverlies ligt AS Roma op koers voor overwintering. De ploeg van Mourinho bezet de tweede plek, goed voor een play-offticket voor een duel met een nummer drie uit de Europa League om een plek in de achtste finales. Alleen de groepswinnaars in de Conference League voegen zich rechtstreeks bij de laatste zestien.