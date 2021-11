Antonio Conte wist donderdagavond niet wat hij meemaakte bij zijn debuut als manager van Tottenham Hotspur. De Italiaan had niet zien aankomen dat zijn ploeg een zeker lijkende overwinning op Vitesse in de Conference League bijna uit handen zou geven.

Na een klein half uur leidde Tottenham al met 3-0, maar Vitesse knokte zich nog voor rust terug tot 3-2. De Arnhemmers stonden aan het begin van de tweede helft zelfs met een man meer op het veld door een rode kaart van Cristian Romero, maar de gelijkmaker bleef uit. Vitesse verloor in de slotfase nog Danilho Doekhi en Markus Schubert door rode kaarten.

"Mijn eerste indruk is dat het een krankzinnige wedstrijd was, echt krankzinnig", zei Conte na de wedstrijd in Londen op zijn persconferentie. "We stonden met 3-0 voor en ik denk dat we de wedstrijd domineerden en veel kansen kregen om vaker te scoren. In plaats daarvan incasseerden we in tien minuten tijd twee goals."

"In die fase van de wedstrijd zag ik dat we een beetje het vertrouwen verloren. Daar zullen we in de toekomst aan moeten gaan werken. Maar we moesten en zouden deze wedstrijd winnen, en dat hebben we gedaan."

Interlandperiode komt op slecht moment voor Conte

De 52-jarige Conte had weinig tijd om zijn ploeg voor te bereiden op het treffen met Vitesse, want hij werd dinsdag pas aangesteld. De Italiaan is bij Tottenham de opvolger van de Portugees Nuno Espírito Santo, die wegens de teleurstellende seizoensstart moest vertrekken bij de Premier League-club.

"Ik wil graag een stabiel team zien dat een tegenstander kan elimineren als die mogelijkheid er is", zei Conte, verwijzend naar de manier waarop de zege tegen Vitesse uit handen werd gegeven. "Maar de spelers toonden een geweldige inzet en lieten zien over het nodige doorzettingsvermogen te beschikken. Dat is een goed teken."

Na komend weekend volgt de interlandperiode, waardoor het nog even zal duren voordat Conte echt aan de slag kan gaan met zijn spelers. "Ik heb wel tijd nodig om mijn ideeën over voetbal er bij deze ploeg in te slijpen. Dat is het enige waar ik een beetje bang voor ben, want er is niet veel tijd. We zullen geduldig moeten zijn."