Nederland heeft opnieuw een belangrijke stap gezet op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Door de resultaten van deze week in Europa is Nederland voor het eerst virtueel zeker van twee rechtstreekse Champions League-tickets in de toekomst.

De zeges van Ajax, AZ en Feyenoord en het gelijkspel van PSV leverde Nederland in totaal 1,4 punt op voor de coëfficiëntenlijst op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld.

Een overwinning is goed voor twee punten een gelijkspel voor één punt, maar dat aantal moet gedeeld worden door het aantal clubs waarmee een land het Europese seizoen is begonnen (in het geval van Nederland zijn dat er vijf).

Nummer zes Portugal behaalde deze week minder punten en daardoor is het verschil kleiner geworden. Op de huidige ranglijst is die winst verwaarloosbaar - nummer zeven Nederland staat nog altijd ver achter de Zuid-Europeanen (47,049 om 40,500 punten) - maar met het oog op de toekomst staan de zaken er heel anders voor.

De coëfficiëntenranglijst wordt namelijk gebaseerd op de prestaties van de Nederlandse clubs in de laatste vijf seizoenen. Dat betekent dat volgend seizoen de punten uit het seizoen 2017/2018 wegvallen. Nederland presteerde toen dramatisch (2,900), terwijl Portugal (9,666) en ook nummer vijf Frankrijk (11,500) juist een berg punten verliezen.

Dat verschil is zo groot, dat Nederland - zoals het er nu voorstaat - Portugal vanaf volgend seizoen al voorbij is gestreefd op de coëfficiëntenlijst en de zesde plek bezet. Dat is een cruciale positie, want de nummers één én twee van de Eredivisie krijgen dan een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Stand vanaf volgend seizoen 1. Engeland - 74,855

2. Spanje - 65,284

3. Duitsland - 57,070

4. Italië - 51,712

5. Frankrijk - 38,915

6. Nederland - 37,600

7. Portugal - 37,383

8. Schotland - 28,700

9. België - 26,600

10. Oostenrijk - 25,100

Toekomst ziet er rooskleurig uit voor Nederland

Dat scenario is zeker realistisch, maar voor nu nog toekomstmuziek. Alleen als Nederland de zesde positie volgend seizoen vasthoudt, krijgen de kampioen én de nummer twee van het Eredivisie-seizoen 2023/2024 een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Positief is dat Portugal en Frankrijk de komende jaren meer punten verliezen dan Nederland. Bovendien zijn de Nederlandse clubs dit seizoen voortvarend bezig: er zijn nu al meer punten veroverd (10,400) dan in de voorgaande negen seizoenen. Daarbij komt dat Ajax al zeker is van een plek in de achtste finales van de Champions League en daarmee een bonuspunt verzilvert.

Feyenoord en AZ zijn zo goed als zeker van overwintering in de Conference League. Ook PSV en Vitesse, dat als enige Nederlandse club verloor deze week, zijn nog altijd in de race om ook na de winterstop Europees voetbal te spelen, wat nog meer bonuspunten op kan leveren.

PSV speelt als enige Nederlandse club in de groepsfase van de Europa League en is bij een derde plek in de poule zeker van een play-offticket voor de Conference League. De volgende Europese speelronde staat eind november op het programma.

Verdeling Europese tickets op basis van coëfficiëntenranking Plek 1 t/m 4: 4 CL-tickets, 2 tickets play-offs EL, 1 ticket voorronde ConL

Plek 5: 2 CL-tickets, 1 ticket voorronde CL, 2 tickets play-offs EL, 1 ticket voorronde ConL

Plek 6: 2 CL-tickets, 1 ticket voorronde CL, 1 ticket play-offs EL, 2 tickets voorronde ConL

Plek 7 t/m 10: 1 CL-ticket, 1 ticket voorronde CL, 1 ticket voorronde EL, 2 tickets voorronde ConL