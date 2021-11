De politie in Berlijn heeft donderdag tot het einde van de voetbalwedstrijd tussen 1. FC Union Berlin en Feyenoord 83 mensen aangehouden, vooral voor lichte vergrijpen zoals het afsteken van vuurwerk en rookbommen. Een woordvoerder spreekt desondanks van een relatief rustige dag, met wel enkele incidenten.

De meeste mensen werden na korte tijd weer heengezonden. De woordvoerder kon niet zeggen hoeveel Nederlanders zijn aangehouden, maar wel dat het om het merendeel van de aanhoudingen gaat.

"We waren met veel manschappen paraat en hebben steeds kunnen voorkomen dat de zaak uit de hand liep", aldus de zegsman die eraan toevoegde dat de politie tevreden is over hoe de dag tot het eind van de wedstrijd verlopen is.

In het stadion, tijdens de door Feyenoord met 2-1 gewonnen wedstrijd staken Rotterdamse fans, zoals bij iedere Europese wedstrijd, massaal vuurwerk af. Het zal de Rotterdamse club op een nieuwe boete van de Europese voetbalbond UEFA komen te staan.

Tijdens de wedstrijd was het stil in de stad, wat er niet op duidt dat er heel veel Rotterdamse fans zonder entreebewijs in Berlijn waren.

Woensdagavond en -nacht werden al 71 supporters aangehouden, onder wie 58 uit Nederland. De twee Nederlandse vandalen die dinsdag de Berlijnse Muur bekladden zullen worden vrijgelaten, zegt een woordvoerder van de politie. Ze zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden en kunnen veroordeeld worden tot een geldboete of een gevangenisstraf.