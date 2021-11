Vitesse-aanvoerder Danilho Doekhi vond dat zijn ploeg ondanks de 3-2-nederlaag in de Conference League tegen Tottenham Hotspur een knappe wedstrijd op de mat had gelegd. De Arnhemmers keken binnen een half uur tegen een 3-0-achterstand aan, maar pakten nog bijna een punt.

"Er gebeurde van alles. Het was wel even schrikken qua intensiteit. Dat was wel een paar niveautjes hoger, maar we pasten ons daarna goed aan", zei Doekhi voor de camera van ESPN.

Nog voor rust bracht Vitesse, dat twee weken geleden thuis verrassend met 1-0 van Tottenham wist te winnen, de spanning volledig terug door doelpunten van Jacob Rasmussen en Matus Bero.

"We hadden een goede comeback door de ruimtes klein te houden en dicht bij elkaar te blijven", vond Doekhi, die zag dat Vitesse ook mogelijkheden kreeg op 3-3, zeker toen Tottenham na een rode kaart voor Cristian Romero verder moest met tien man.

"We hadden het gevoel dat het echt mogelijk was vanavond. We waren even de betere ploeg, maar helaas kwamen we niet opnieuw tot scoren."

Terwijl Danilho Doekhi op de grond ligt, toont de scheidsrechter hem een rode kaart. Terwijl Danilho Doekhi op de grond ligt, toont de scheidsrechter hem een rode kaart. Foto: ANP

Doekhi schuldbewust na rode kaart

In de slotfase werd Doekhi zelf naar de kant gestuurd na twee gele kaarten, kort na elkaar. Toen Vitesse na rood voor keeper Markus Schubert zelfs werd gereduceerd tot een negental, ebde de hoop op een gelijkmaker langzaam weg.

"Je weet dat hij na een rode kaart voor hen ook sneller geneigd is ook rood aan ons te geven, dus dat was niet slim", stak Doekhi de hand in eigen boezem. "Daarna werd het een stuk moeilijker, maar ik ben trots op wat we als team hebben gepresteerd."

Trainer Thomas Letsch vond dat Vitesse te weinig had gekregen. "We verdienden meer", vond hij. "We hebben veel meer kansen gecreëerd dan iedereen vooral verwachtte van ons hier bij Tottenham."

"Ik vind dat we in beide wedstrijden tegen de 'Spurs' de betere ploeg waren. En we hebben een keer gewonnen en nu hebben we met een goal verschil verloren. We kunnen trots zijn. Ik voel twee dingen: teleurstelling en trots."