Cyriel Dessers kon zijn geluk niet op na zijn hoofdrol bij Feyenoord in de Conference League-wedstrijd tegen Union Berlin. Vier dagen na zijn winnende 0-1 tegen Sparta bezorgde de supersub Feyenoord de zege in Berlijn (1-2), wat hij opvallend genoeg vierde met een buikschuiver over het kletsnatte veld in Berlijn.

"In de rust spraken we met de materiaalman. Hij vroeg of ik op mijn knieën ging schuiven als ik scoorde. 'Omdat het zo glad is, kan ik wel op mijn buik schuiven', zei ik. Ik moest dus na mijn doelpunt wel op mijn buik gaan", verklaarde Dessers na afloop tegen ESPN.

De 26-jarige Dessers profiteerde in de 72e minuut van een enorme keepersblunder van Andreas Luthe, die weggleed bij het wegschieten. De Belg was net acht minuten binnen de lijnen gekomen en bevestigde daarmee zijn status als supersub bij Feyenoord. Tot dusver maakte hij al zijn vier doelpunten voor de Rotterdammers als invaller.

"Dit is mijn job, ik sta er om dat te doen. Dit hoort erbij", aldus Dessers, die zich had verbaasd over de actie van doelman Luthe. "Het veld was heel zwaar, zeker in de zestien meter was het echt glad. Toen ik zag dat de keeper wilde kappen, dacht ik: wat gebeurt er hier? Toen wist ik echt dat ik er naartoe moest springen. Gelukkig komt hij bij mij terecht en kan ik hem binnenduwen."

Dessers sprak van "extreme omstandigheden" in de Berlijnse regen. Feyenoord kwam nog op voorsprong via Luis Sinisterra, maar zag Union Berlin op slag van rust de 1-1 maken. "Ik heb nog nooit zoveel last gehad van de regen als vandaag. Het veld was superzwaar, dat zag je ook terug in de wedstrijd. Na drie keer druk zetten waren mijn kuiten ontploft."

Door de overwinning is Feyenoord zo goed als zeker van overwintering in de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot heeft aan één punt genoeg. "We hebben het in eigen hand en mogen dit eigenlijk niet meer weggeven", vindt Dessers. "Als wij spelen met dezelfde instelling als de laatste twee wedstrijden tegen Union Berlin, dan zijn we er heel dichtbij. Nu moeten we het gewoon afmaken."

69 Dessers straft blunder Union Berlin-doelman af en schiet Feyenoord op voorsprong

Slot: 'Het was vechten en ploeteren'

Trainer Slot was vooral blij met de werklust van zijn ploeg. "Het was gedeeltelijk goed voetbal, maar met deze omstandigheden en tegen deze tegenstander is het voor een groot gedeelte vechten, ploeteren en tweede ballen winnen. Voor het overgrote deel zijn we daar goed mee omgegaan."

"We hebben het een fase heel moeilijk gehad. Het liefst controleer je negentig minuten, maar vlak voor rust kwam Union Berlin in hun krach te spelen. De rust kwam op een heel goed moment voor ons. De 1-1 zat eraan te komen en vlak daarna de 1-2.Na de rust kwamen we beter in ons spel en werden we rustiger aan de bal."

Slot wilde nog niet zeggen dat Feyenoord al zeker is van de volgende ronde in de Conference League. "Ik wil heel graag aan de volgende ronde denken, maar we zijn er nog niet. Waarschijnlijk zullen we er nog punten voor moeten halen. Maar met nog twee wedstrijden te gaan is dit een heel goede uitgangspositie."