PSV-trainer Roger Schmidt was tevreden na het 0-0-gelijkspel tegen AS Monaco donderdag in de Europa League. De Duitser was vooral blij dat zijn ploeg voor het eerst in bijna twee maanden geen tegentreffer kreeg.

"Ik sta hier met een goed gevoel", zei Schmidt tegen ESPN. "We hebben in een uitwedstrijd goed gespeeld tegen een goede tegenstander, vooral defensief. We hebben bijna geen kans weggegeven."

Monaco en PSV maakten er een saaie wedstrijd van in Stade Louis II. Beide ploegen kregen maar één goede mogelijkheid. "Maar ik vond dat wij over de hele wedstrijd gezien wel de betere ploeg waren", stelde Schmidt. "We hadden wat momenten die tot een goal hadden kunnen leiden, maar de laatste pass was steeds niet goed."

Verdediger Olivier Boscagli, die speelde in zijn geboortestad, vindt dat PSV "een geweldig punt" heeft gepakt. "We wisten dat Monaco een goed team heeft, dat hebben we gezien in het thuisduel (1-2-nederlaag, red.). De laatste weken was verdedigen het grootste probleem bij ons, maar vandaag was het defensief heel goed. Jammer genoeg hebben we niet gescoord."

PSV miste met Mario Götze, Noni Madueke en Cody Gakpo drie belangrijke aanvallende spelers in Monaco en tijdens het duel vielen ook nog Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius uit. "Yorbe kreeg zaterdag al een tik op zijn ribben en vandaag weer", aldus Schmidt. "Ik weet niet of hij zondag kan spelen tegen Fortuna Sittard. Bij Carlos was het alleen kramp. Of ik gek word van alle blessures? Dat niet, maar het is natuurlijk wel teleurstellend."

PSV heeft overwintering nog in eigen hand

PSV deed met de remise in Monaco geen goede zaken met het oog op overwintering in de Europa League, want de Brabanders staan nog steeds derde, met één punt achterstand op Real Sociedad. De top twee uit de poule gaat door in de Europa League, de nummer drie mag verder in de Conference League.

PSV speelt in de poulefase nog thuis tegen Sturm Graz (25 november) en uit tegen Real Sociedad (9 december). "We hadden heel graag gewonnen vandaag, maar we wisten ook dat een gelijkspel een goed resultaat zou kunnen zijn", zei verdediger André Ramalho, die in de tweede helft de enige grote kans van Monaco onschadelijk maakte met een redding op de doellijn. "We hebben alles nog in eigen hand."

Stand in groep B Europa League 1. AS Monaco: 4-8 (+2)

2. Real Sociedad: 4-6 (+1)

3. PSV: 4-5 (+2)

4. Sturm Graz: 4-1 (-5)

