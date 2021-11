Vitesse heeft donderdag niet nog een keer kunnen stunten tegen Tottenham Hotspur in de Conference League. De Engelse topclub won bij het debuut van trainer Antonio Conte met 3-2. Bij het spectaculaire duel in Londen vielen vijf goals voor rust en drie rode kaarten in de tweede helft.

Tottenham Hotspur, dat met het sterkste elftal speelde, stond na 28 minuten al op een 3-0-voorsprong door goals van Son Heung-min, Lucas Moura en Jacob Rasmussen (eigen doelpunt).

Vitesse kwam voor rust knap terug tot 3-2 via Rasmussen en Matús Bero en maakte het de 'Spurs' in de tweede helft erg lastig, zeker na de rode kaart voor Tottenham-verdediger Cristian Romero. Een punt zat er niet meer in, ook vanwege rode kaarten voor Danilho Doekhi en doelman Markus Schubert.

Vitesse, dat twee weken geleden in Arnhem met 1-0 won van de 'Spurs', staat nu derde in groep G van de Conference League. De achterstand op nummer twee Tottenham Hotspur is één punt. Koploper Stade Rennais won door een late goal met 1-0 van NS Mura en heeft vier punten meer dan Vitesse.

Stand in groep G Conference League 1. Stade Rennais: 4-10 (+3)

2. Tottenham Hotspur: 4-7 (+4)

3. Vitesse: 4-6 (+1)

4. NS Mura: 4-0 (-8)

Tottenham speelt nu wel met alle sterren

Twee weken geleden koos de inmiddels ontslagen trainer Nuno voor een B-elftal in de uitwedstrijd tegen Vitesse. Zijn opvolger Conte stelde in zijn eerste duel op de bank bij de 'Spurs' wel al zijn sterren op. Steven Bergwijn begon als wisselspeler.

Na een kwartier opende een van de vedettes de score in Londen. Vitesse-keeper Schubert stopte een inzet van Lucas Moura, maar sloeg de bal vervolgens in de voeten van Son. De Zuid-Koreaan schoot uit een lastige hoek raak.

Zeven minuten later lag het centraal in de defensie bij Vitesse helemaal open na een combinatie tussen Harry Kane en Lucas Moura. De Braziliaan kon alleen op Schubert af en faalde niet in de afronding. Binnen het half uur was het ook 3-0 doordat Vitesse-verdediger Rasmussen een schot van Ben Davies probeerde weg te werken, maar de bal in zijn eigen doel gleed.

Rasmussen maakte dat foutje al snel goed door ook aan de andere kant te scoren. De Deen kopte een corner van Maximilian Wittek van een meter of tien hard in de goal. Daarmee was het spektakel in de eerste helft nog niet voorbij. Lucas Moura verspeelde de bal diep op zijn eigen helft aan Yann Gboho, die Bero vond. De middenvelder schoof de bal beheerst in de verre hoek: 3-2.

Matus Bero viert de 3-2 namens Vitesse. Matus Bero viert de 3-2 namens Vitesse. Foto: Pro Shots

Drie rode kaarten in tweede helft

In de rust bracht Vitesse-trainer Thomas Letsch zijn topscorer Loïs Openda alsnog in het veld, nadat de aanvaller voor straf op de bank was begonnen omdat hij te laat was gekomen bij een bespreking. Na een uur forceerde Openda een tweede gele kaart voor verdediger Romero, waardoor Tottenham met tien man verder moest.

Vitesse ging op jacht naar minimaal de gelijkmaker en Riechedly Bazoer was twintig minuten voor tijd dichtbij. Zijn schot van net buiten het zestienmetergebied werd knap gered door keeper Hugo Lloris.

De 'Spurs' kwamen na rust amper nog van eigen helft af, maar werden in de slotfase geholpen door Vitesse. Eerst kreeg aanvoerder Doekhi twee keer geel binnen vijf minuten en vlak daarna moest doelman Schubert ook met rood van het veld wegens hands buiten zijn strafschopgebied. Met negen man wist Vitesse niet meer echt aan te zetten.

Antonio Conte zat voor het eerst op de bank bij Tottenham Hotspur. Antonio Conte zat voor het eerst op de bank bij Tottenham Hotspur. Foto: Pro Shots

