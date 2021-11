Cyriel Dessers heeft Feyenoord donderdag ook de zege bezorgd op Union Berlin in de Conference League. De invaller schoot een kleine twintig minuten voor tijd de winnende 1-2 binnen na een enorme keepersblunder van Union Berlin, waardoor de Rotterdammers zo goed als zeker zijn van overwintering in het derde Europese clubtoernooi.

Feyenoord was na een kwartier spelen al op voorsprong gekomen via Luis Sinisterra, maar op slag van rust kwam Union Berlin in het Olympiastadion in Berlijn op gelijke hoogte dankzij een treffer van Christopher Trimmel.

In de 72e minuut werd Dessers de matchwinner van Feyenoord door een enorme fout van Union Berlin-doelman Andreas Luthe af te straffen. Afgelopen zondag schoot de spits de Rotterdammers als invaller ook al naar een 0-1-zege in de stadsderby tegen Sparta. Toen maakte hij in blessuretijd de winnende 0-1. In de slotfase kreeg Union nog twee keer rood voor natrappen en het weggooien van de bal.

Door de overwinning is Feyenoord zo goed als zeker van overwintering in de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot is met tien punten uit de eerste vier duels koploper in de poule met verder Slavia Praag en Maccabi Haifa.

Nummer twee Slavia Praag heeft zes punten, terwijl nummer drie Maccabi Haifa op vier punten staat. Er zijn nog twee groepsduels te spelen in de Conference League. De groepswinnaar gaat door naar de achtste finales van het toernooi, terwijl de nummer twee veroordeeld is tot een tussenronde.

Het duel in Berlijn werd vooraf ontsierd door wangedrag van Feyenoord-fans. Enkele aanhangers hadden in de nacht van dinsdag op woensdag het monumentale deel van de voormalige Berlijnse Muur beklad. Woensdag zochten tientallen supporters de confrontatie met fans van Union Berlin. De politie verrichte bijna zestig arrestaties.

Openingstreffer Sinisterra verijdeld

Met Lutsharel Geertruida en Fredrik Aursnes voor respectievelijk de geblesseerde Marcus Pedersen en Alireza Jahanbakhsh begon Feyenoord weifelend aan het duel in Berlijn. Union kreeg in de openingsfase een levensgrote kans op de openingstreffer na een inschattingsfout van Marcos Senesi, maar Sheraldo Becker stuitte op Justin Bijlow.

Na een kwartier spelen kwam Feyenoord licht tegen de verhouding in op voorsprong. Bryan Linssen zag zijn schot uit de draai op de binnenkant van de paal belanden, maar in de rebound kegelde Sinisterra de bal vanuit een moeilijke hoek in de kruising: 0-1.

Feyenoord nam het initiatief over na de openingstreffer van de Colombiaan, maar desondanks kwam Union Berlin op slag van rust op gelijke hoogte. Trimmel liet Bijlow met een fraai afstandsschot kansloos.

Dessers bewijst waarde als 'supersub'

Na rust ging het meer gelijk op tussen Feyenoord en Union Berlin, al verzuimde Linssen na een uur spelen Feyenoord op voorsprong te schieten. De spits kreeg de bal na een enorme fout in de verdediging in zijn voeten gespeeld, maar hij schoot de bal tegen de Duitse doelman Luthe.

Met supersub Dessers in de 64e minuut binnen de lijnen als invaller voor Linssen ging Feyenoord nadrukkelijker op zoek naar de winnende treffer en die viel door toedoen van Union Berlin-keeper Luthe. Hij gleed weg toen hij de bal wilde wegschieten en zag Dessers acht minuten na zijn invalbeurt de winnende 1-2 maken.

In de slotfase moest Union Berlin met negen man verder. Christopher Trimmel kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd voor het weggooien van de bal, waarna ook Cedric Teuchert moest inrukken voor natrappen bij Tyrell Malacia. Daardoor kwam de zege van Feyenoord niet meer in gevaar.

Cyriel Dessers is het middelpunt van de feestvreugde bij Feyenoord. Cyriel Dessers is het middelpunt van de feestvreugde bij Feyenoord. Foto: ANP

