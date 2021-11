AZ-aanvoerder Owen Wijndal was ondanks de zege op CFR Cluj kritisch op het spel van zijn ploeg. Volgens de verdediger speelden de Alkmaarders te plichtmatig na de vroege openingstreffer van Albert Gudmundsson.

"Het was een beetje sloom allemaal", aldus Wijndal na afloop tegen ESPN. "Ik had het gevoel dat we niet allemaal de bal wilden hebben omdat het allemaal wel goed zou komen. Maar dan breng je een tegenstander weer tot leven. Dat is zonde."

AZ kwam na vijf minuten spelen al op voorsprong door een dubieuze goal van Gudmundsson, die een voorzet van Jesper Karlsson met zijn arm aannam en vervolgens scoorde. Daarna duurde het bijna negentig minuten voordat de 2-0 van Vangelis Pavlidis viel tegen de zwakke tegenstander uit Roemenië.

"Ik had ook niet het gevoel dat zij kansen creëerden. Het was een saaie wedstrijd", counterde Wijndal, die vlak voor de 2-0 van Pavlidis Cluj de bal op paal zag schieten. "Gelukkig voor ons gaat hij niet binnen."

"In de competitie is ons spel met vlagen goed, alleen in de Conference League kan het beter. We hebben nog geen een wedstrijd goed gespeeld, maar het is belangrijk dat we de nul houden en dit soort wedstrijden winnen."

Ondanks de matige vertoning is AZ na de derde zege in de Conference League zo goed als zeker van overwintering in het derde Europese clubtoernooi. De ploeg van trainer Pascal Jansen heeft over drie weken in het uitduel met FK Jablonec aan een punt genoeg "Ik ga er wel van uit", aldus Wijndal. "We moeten elke wedstrijd winnen."