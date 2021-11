AS Roma is donderdag ontsnapt aan een nieuwe blamage tegen het Noorse FK Bodø/Glimt in de Conference League. Twee weken na de beschamende 6-1-nederlaag in Noorwegen werd het door een laat doelpunt van AS Roma 2-2 in Italië. Trainer Peter Bosz plaatste zich met Olympique Lyon voor de achtste finales van de Europa League.

Met Rick Karsdorp in de basis kwam AS Roma in eigen huis vlak voor het rustsignaal op achterstand. Ola Solbakken, die in de wedstrijd in Noorwegen ook al trefzeker was, opende de score in Stadio Olimpico.

Stephan El Shaarawy maakte snel na de onderbreking de gelijkmaker, maar niet veel later ging de kampioen van Noorwegen alweer aan de leiding in Rome. Dit keer was Erik Botheim de doelpuntenmaker.

AS Roma stevende af op een nieuw echec, maar zes minuten voor tijd redde Ibañez alsnog een punt voor de Serie A-club. De Spanjaard kopte van dichtbij de 2-2 binnen, waardoor AS Roma op de tweede plaats in de groep blijft. FK Bodø/Glimt is de verrassende koploper.

Peter Bosz boekte een succesje met Olympique Lyon.

Bosz naar volgende ronde Europa League

Bosz boekte succes met Olympique Lyon door de achtste finales van de Europa League te bereiken. De ploeg van de Nederlandse coach was met 3-0 te sterk voor Sparta Praag en is daardoor al zeker van groepswinst.

Nadat er in de eerste helft niet werd gescoord bij Lyon-Sparta Praag zette Islam Slimani de ploeg van Bosz met goals in de 61e en 63e minuut op een 2-0-voorsprong tegen. Karl Toko Ekambi bepaalde in blessuretijd de 3-0-eindstand tegen de Tsjechen. Voor Lyon was daarmee de vierde overwinning in vier duels een feit. Groepswinst kan Bosz daardoor niet meer ontgaan.

Van den Brom beleefde met Genk een lastigere avond tegen West Ham. De Nederlandse oefenmeester zag zijn ploeg al na vier minuten op voorsprong komen door een goal van Joseph Paintsil. Na rust maakte Saïd Benrahma gelijk en diezelfde Benrahma bezorgde West Ham in de 82e minuut ook de leiding. Door een eigen goal van Tomás Soucek werd het vijf minuten later toch nog gelijk.

Door de late ontsnapping mag Van den Brom, ondanks dat hij pas vier punten heeft, nog hopen op Europese overwintering. Genk staat tweede en heeft een punt meer dan Rapid Wien en Dinamo Zagreb. Die twee clubs zijn om 21.00 uur begonnen aan hun vierde groepsduel.

Lammers wint met Frankfurt, Van Aanholt speelt gelijk met Galatasaray

In groep D boekte Sam Lammers met Eintracht Frankfurt een 1-2-overwinning op Olympiacos. De Nederlandse spits kwam niet tot scoren en werd na een klein uur gewisseld.

Patrick van Aanholt speelde met Galatasaray met 1-1 gelijk tegen Lokomotiv Moskou. Ryan Babel bleef bij de Turkse club de hele wedstrijd op de bank en Gyrano Kerk speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers.

In de Conference League opende Brandley Kuwas de score bij de 3-0-zege van Maccabi Tel Aviv op FC Alashkert. Queensy Menig speelde met FK Partizan gelijk tegen KAA Gent (1-1), terwijl basisklant Jeremie Frimpong en invaller Daley Sinkgraven met Bayer Leverkusen met 4-0 wonnen van Real Sociedad.

Jurgen Mattheij had een basisplaats bij CSKA Sofia, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg in Oekraïne met 2-0 verloor van Zorya Luhansk. Wouter Burger moest met FC Basel genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel bij Omonia Nicosia.

