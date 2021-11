PSV heeft donderdag in de groepsfase van de Europa League in een slechte wedstrijd gelijkgespeeld op bezoek bij AS Monaco: 0-0. De Eindhovenaren zullen daardoor nog flink aan de bak moeten om de knock-outfase van het tweede Europese clubtoernooi te bereiken.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

Real Sociedad-Sturm Graz, de andere wedstrijd in groep B, eindigde ook in een gelijkspel (1-1). PSV blijft daardoor de nummer drie van de poule, met één punt achterstand op nummer twee Real Sociedad en drie punten achterstand op koploper AS Monaco.

De nummer één na zes groepsduels plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League. De nummer twee speelt in een tussenronde tegen de nummer drie uit een Champions League-poule en de nummer drie gaat na de winterstop naar de tussenronde van de Conference League.

PSV speelt in de poulefase nog thuis tegen Sturm Graz (25 november) en uit tegen Real Sociedad (9 december). Overwintering in Europa is dichtbij voor de Brabanders, maar een vervolg in de Europa League is na donderdag een stukje verder weg.

PSV raakte donderdag twee aanvallende spelers met een blessure kwijt. Yorbe Vertessen moest vlak voor rust gewisseld worden vanwege pijn aan zijn ribben, terwijl Carlos Vinícius aan het begin van de tweede helft van het veld moest met kramp.

Stand in groep B Europa League 1. AS Monaco: 4-8 (+2)

2. Real Sociedad: 4-6 (+1)

3. PSV: 4-5 (+2)

4. Sturm Graz: 4-1 (-5)

PSV en Monaco zorgen voor weinig spektakel. PSV en Monaco zorgen voor weinig spektakel. Foto: ANP

Boadu onzichtbaar bij Monaco

Bij PSV ontbraken met Mario Götze (ziek), Noni Madueke (hamstring), Cody Gakpo (enkel), Ryan Thomas (knie) en Davy Pröpper (enkel) al een flink aantal belangrijke spelers, vooral voorin. Trainer Roger Schmidt gaf middenvelder Érick Gutiérrez voor het eerst dit seizoen een basisplaats, terwijl rechtsback Phillipp Mwene een linie naar voren schoof.

De omzettingen zorgden niet voor goed voetbal. Beide ploegen maakten er zeker voor rust een slaapverwekkende vertoning van, met amper mogelijkheden. Myron Boadu, die twee weken geleden in Eindhoven zijn eerste goal voor Monaco maakte (1-2-zege), stond weer in de basis bij de thuisploeg, maar was onzichtbaar.

Monaco-trainer Niko Kovac voerde in de rust liefst drie wissels door, maar het was PSV dat in de openingsfase van de tweede helft de eerste grote kans kreeg. Eran Zahavi kreeg de bal met wat toeval voor zijn voeten en haalde in één keer uit. Zijn inzet ging net langs de verkeerde kant van de paal.

De enige goede mogelijkheid voor Monaco kwam in de 67e minuut. PSV-verdediger André Ramalho voorkwam met een uiterste poging dat Kevin Volland de bal bij de tweede paal binnen kon koppen. Een doelpuntloos gelijkspel was daarmee een logisch resultaat.

PSV-keeper Joël Drommel had weinig te doen in Monaco. PSV-keeper Joël Drommel had weinig te doen in Monaco. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Europa League