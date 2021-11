Feyenoord en AZ hebben donderdag zo goed als zeker Europese overwintering veiliggesteld. De Rotterdammers wonnen in de Conference League met 1-2 van Union Berlin en eerder op de avond rekende AZ af met CFR Cluj: 1-0. Vitesse verloor in datzelfde toernooi nipt van Tottenham Hotspur (3-2) en in de Europa League speelde PSV doelpuntloos gelijk in Monaco.

Invaller Cyriel Dessers kroonde zich in Berlijn tot man van de wedstrijd door in de 72e minuut het winnende doelpunt te noteren. De Belg, die zondag tegen Sparta (0-1-winst) ook al als invaller het verschil maakte, profiteerde van een enorme blunder van doelman Andreas Luthe. De 34-jarige sluitpost wilde de bal aannemen, maar ging onderuit en zag Desser in een leeg doel profiteren.

Feyenoord was de wedstrijd goed begonnen en kwam na een kwartier op voorsprong door een treffer van Luis Sinisterra. Door een fraai afstandsschot werd het via Christopher Trilmmel vlak voor rust gelijk.

Na rust was Feyenoord sterker dan de thuisploeg en Dessers zorgde ervoor dat de Rotterdammers kregen waar zij recht op hadden. Union eindigde het duel door tweede rode kaarten met negen man.

Feyenoord staat dankzij de zege met tien punten aan kop in groep E en heeft vier punten meer dan nummer twee Slavia Praag. De Tsjechen waren donderdag met 1-0 te sterk voor Maccabi Haifa, dat met vier punten derde staat. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de laatste zestien en de nummer twee speelt in een tussenronde een tweeluik met de nummers drie uit de Europa League.

De stand in groep E 1. Feyenoord 4-10 (+4)

2. Slavia Praag 4-6 (+1)

3. Maccabi Haifa 4-4 (-3)

4. Union Berlin 4-3 (-2)

Vitesse nipt onderuit in spektakelstuk

In een spectaculaire wedstrijd slaagde Vitesse er net niet in om een punt te pakken tegen Tottenham Hotspur. Alle vijf de doelpunten vielen voor rust. De Arnhemmers leken in eerst instantie nog op weg naar een zware nederlaag, want door treffers van Son Heung-min, Lucas Moura en een eigen goal van Jacob Rasmussen stond het binnen een half uur 3-0.

Vitesse kwam echter kort daarna sterk terug. Vier minuten na zijn eigen goal maakte Rasmussen 3-1 en vlak voor rust noteerde Matús Bero de aansluitingstreffer. De bezoekers kregen na de pauze de overhand toen Christian Romero tegen zijn tweede gele kaart aanliep en moest vertrekken. Vitesse slaagde er echter niet in om het speloverwicht in goals uit te drukken en de gelijkmaker te forceren.

Door een rode kaart van Danilho Doekhi - de verdediger trok onhandig Harry Kane onderuit en pakte zijn tweede geel - kwam Vitesse met tien man te staan. De Arnhemmers eindigden de wedstrijd zelfs met negen omdat doelman Markus Schubert hands maakte.

De stand in groep G: 1. Rennes 4-10 (+3)

2. Tottenham Hotspur 4-7 (+4)

3. Vitesse 4-6 (+1)

4. Mura 4-0 (-8)

AZ dankzij zege op Cluj vrijwel zeker van langer verblij in Europa

AZ kwam in Alkmaar door een discutabele goal van Albert Gudmundsson al na vijf minuten op voorsprong. De IJslander nam de bal met zijn bovenarm aan, waarna hij overtuigend afrondde. Omdat er in de groepsfase van de Conference League geen VAR is, bleef het doelpunt staan.

In de 86e minuut bepaalde Vangelis Pavlidis de eindstand. De Griekse aanvaller kon simpel binnentikken nadat Jesper Karlsson de bal vanaf de linkerflank perfect klaar had gelegd.

Dankzij de zege staat AZ steviger aan kop in groep D. De Alkmaarders hebben vijf punten meer dan nummer twee Randers FC en zes punten meer dan het Tsjechische Jablonec.

De stand in groep D: 1. AZ 4-10 (+4)

2. Jablonec 4-5 (+0)

3. Randers FC 4-4 (+0)

4. CFR Cluj 4-1 (-4)

PSV komt in Monaco niet tot scoren

Monaco en PSV maakten er allesbehalve een spektakelstuk van. Het duel kende nauwelijks kansen. De grootste mogelijkheid was na rust voor de thuisploeg, maar met een knappe kopbal voorkwam André Ramalho dat Kevin Volland bij de tweede paal kon scoren.

Door het gelijkspel in Monaco blijft PSV steken op de derde plek in groep B van de Europa League. De Eindhovenaren hebben drie punten minder dan koploper Monaco en één punt minder dan Real Sociedad, dat met 1-1 gelijkspeelde bij Sturm Graz.

De stand in groep B: 1. AS Monaco 4-8 (+2)

2. Real Sociedad 4-6 (+1)

3. PSV 4-5 (+2)

4. Sturm Graz 4-1 (-5)

