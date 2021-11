AZ is dankzij een 2-0-overwinning op het Roemeense CFR Cluj in de Conference League zo goed als zeker van Europese overwintering. PSV bewees zichzelf donderdag in de Europa League een minder goede dienst door doelpuntloos gelijk te spelen tegen AS Monaco.

AZ kwam in Alkmaar door een discutabele goal van Albert Gudmundsson al na vijf minuten op voorsprong. De IJslander nam de bal met zijn bovenarm aan, waarna hij overtuigend afrondde. Omdat er in de groepsfase van de Conference League geen VAR is, bleef het doelpunt staan.

In de 86e minuut bepaalde Vangelis Pavlidis de eindstand. De Griekse aanvaller kon simpel binnentikken nadat Jesper Karlsson de bal vanaf de linkerflank perfect klaar had gelegd.

Dankzij de zege staat AZ steviger aan kop in groep D. De Alkmaarders hebben vijf punten meer dan nummer twee Randers FC en zes punten meer dan het Tsjechische Jablonec. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de laatste zestien en de nummer twee speelt in een tussenronde nog een tweeluik met de nummers drie uit de Europa League.

De stand in groep D: 1. AZ 4-10 (+4)

2. Jablonec 4-5 (+0)

3. Randers FC 4-4 (+0)

4. CFR Cluj 4-1 (-4)

PSV komt in Monaco niet tot scoren

Monaco en PSV maakten er allesbehalve een spektakelstuk van. Het duel kende nauwelijks kansen. De grootste mogelijkheid was na rust voor de thuisploeg, maar met een knappe kopbal voorkwam André Ramalho dat Kevin Volland bij de tweede paal kon scoren.

Door het gelijkspel in Monaco blijft PSV steken op de derde plek in groep B van de Europa League. De Eindhovenaren hebben drie punten minder dan koploper Monaco en één punt minder dan Real Sociedad, dat met 1-1 gelijkspeelde bij Sturm Graz.

Later op de avond staan in de Conference League ook nog Union Berlin-Feyenoord en Tottenham Hotspur-Vitesse op het programma.

De stand in groep B: 1. AS Monaco 4-8 (+2)

2. Real Sociedad 4-6 (+1)

3. PSV 4-5 (+2)

4. Sturm Graz 4-1 (-5)

