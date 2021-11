AZ is zo goed als zeker van overwintering in de Conference League. Mede door een curieus doelpunt van Albert Gudmundsson wonnen de Alkmaarders donderdag met 2-0 van CFR Cluj, waardoor de ploeg van trainer Pascal Jansen nog maar één punt nodig heeft om de volgende ronde van het Europese clubtoernooi te bereiken.

Gudmundsson zette AZ na vijf minuten spelen op dubieuze wijze op voorsprong in het AFAS Stadion. De IJslander nam een voorzet van Jesper Karlsson met de arm aan en scoorde, maar de scheidsrechter zag de handsbal over het hoofd. Omdat er in de Conference League geen VAR is, telde de treffer. In de slotfase schoot Vangelis Pavlidis de thuisploeg in veilige haven.

Door de overwinning op Cluj is AZ zo goed als zeker van de volgende ronde van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen is koploper in de poule met verder Jablonec en Randers FC, die in hun onderlinge treffen op 2-2 bleven steken.

Het ongeslagen AZ heeft na de eerste vier duels tien punten, terwijl nummer twee Jablonec op vijf punten staat en nummer drie Randers FC vier punten heeft. De groepswinnaar plaatst zich voor de achtste finales van de Conference League, terwijl de nummer twee naar de knock-outronde gaat. Er zijn nog twee duels te spelen in de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi.

AZ neemt het komende zondag in de Eredivisie-topper op tegen nummer vier Feyenoord. De volgende wedstrijd in de Conference League staat op 25 november op het programma, als de Alkmaarders op bezoek gaan bij FK Jablonec.

Stand in groep D 1. AZ 4-10 (+4)

2. FK Jablonec 4-5 (0)

3. Randers FC 4-4 (0)

4. CFR Cluj 4-1 (-4)

Owen Wijndal kust Albert Gudmundsson op zijn oor na zijn 1-0 tegen CFR Cluj. Owen Wijndal kust Albert Gudmundsson op zijn oor na zijn 1-0 tegen CFR Cluj. Foto: ANP

Gudmundsson grijpt hoofdrol bij AZ

AZ, dat met de vertrouwde elf namen aan de aftrap verscheen, kende een uitstekende start in het eigen AFAS Stadion. Na vijf minuten was het al raak dankzij een dwaling van de scheidsrechter Alain Durieux. De Luxemburger zag niet dat Gudmundsson een voorzet van Karlsson vanaf links met zijn arm aannam, waardoor de aanvaller bij afwezigheid van de VAR van dichtbij kon scoren: 1-0.

Niet veel later verzuimde Gudmundsson het duel al voor rust te beslissen. De IJslander had de 2-0 voor een leeg doel voor het binnentikken, maar hij gleed de bal in de rebound naast. Daarna nam Cluj het initiatief over van AZ, zonder echt gevaarlijk te worden.

De ploeg van trainer Jansen kwam in een weinig verheffende tweede helft met de schrik vrij. Vijf minuten voor tijd schoot Ciprian Deac van grote afstand op de paal, nadat Pavlidis nog een beenlengte tekort was gekomen om de voorsprong te verdubbelen.

Pavlidis maakte een minuut na het schot van op de paal alsnog de bevrijdende 2-0 voor AZ. De Griekse spits kreeg een niet te missen kans na opnieuw goed voorbereidend werk van Karlsson, waardoor AZ al mag denken aan overwintering in de Conference League.

Vangelis Pavlidis zorgde voor de bevrijdende 2-0 in Alkmaar. Vangelis Pavlidis zorgde voor de bevrijdende 2-0 in Alkmaar. Foto: ANP

