Feyenoord treedt donderdag met Lutsharel Geertruida en Fredrik Aursnes aan voor de Conference League-wedstrijd tegen Union Berlin. Geertruida krijgt de voorkeur boven de gepasseerde Marcus Pedersen, terwijl Aursnes de afwezige Alireza Jahanbakhsh vervangt.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Toornstra, Linssen, Sinisterra.

De 21-jarige Pedersen was tot op heden een onbetwiste basisspeler onder de nieuwe trainer Arne Slot. Afgelopen zondag stond hij ook nog aan de aftrap in de gewonnen stadsderby met Sparta Rotterdam (0-1). Hij werd in de 82e minuut wel naar de kant gehaald. Toen was Geertruida zijn vervanger.

Twee weken geleden had Geertruida ook al een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Union Berlin, die Feyenoord met 3-1 won. Hij speelde toen in het hart van de verdediging als vervanger van de afwezige Marcos Senesi.

Ook Aursnes heeft een basisplaats gekregen van Slot. De Noor is de vervanger van Jahanbakhsh, die opvallend genoeg buiten de wedstrijdselectie is gelaten. Jahanbakhsh was wel mee gereisd naar Berlijn. Volgens Rijnmond is de Iraniër licht geblesseerd. Omdat Aursnes op het middenveld speelt, is aanvoerder Jens Toornstra de rechtsbuiten.

Roerige aanloop naar duel in Berlijn

De aanloop naar Union Berlin-Feyenoord was bijzonder roerig. Feyenoord-fans bekladden in de nacht van dinsdag op woensdag een monumentaal stuk van de voormalige Berlijnse Muur, terwijl woensdag bijna zestig supporters werden aangehouden omdat ze de confrontatie zochten met aanhangers van Union. Er zijn 5.200 kaarten verkocht voor Feyenoord.

Bij de wedstrijd in Rotterdam van twee weken geleden werden bestuurders en vertegenwoordigers van Union Berlin in een eetgelegenheid aangevallen door een groep hooligans. Het bestuur van Feyenoord sprak schande van het incident en bood excuses aan.

Feyenoord kan zich bij een overwinning op Union Berlin verzekeren van overwintering in de Conference League. Dan moet Slavia Praag wel verliezen van Maccabi Haifa (aftrap 21.00 uur).

Union Berlin-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in het Olympiastadion in Berlijn en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Daniel Stefanski.

Stand in groep E 1. Feyenoord 3-7 (+3)

2. Maccabi Haifa 3-4 (-2)

3. Slavia Praag 3-3 (0)

4. Union Berlin 3-3 (-1)

Antonio Conte werd afgelopen week aangesteld als vervanger van de ontslagen Nuno. Antonio Conte werd afgelopen week aangesteld als vervanger van de ontslagen Nuno. Foto: Tottenham Hotspur

Vitesse zonder Openda tegen Spurs van Conte

Loïs Openda begint opmerkelijk genoeg op de bank bij Vitesse voor de Conference League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De clubtopscorer is gepasseerd door trainer Thomas Letsch. Thomas Buitink krijgt de voorkeur in de punt van de aanval.

Vitesse speelt tegen een bijzonder sterk Tottenham Hotspur in de debuutwedstrijd van manager Antonio Conte. De Italiaan, afgelopen week aangesteld als opvolger van de ontslagen Nuno, heeft onder anderen Harry Kane, Son Heung-min en Lucas Moura opgesteld.

Vitesse stuntte twee weken geleden in Arnhem door met 1-0 te winnen van Tottenham Hotspur. Daardoor is de ploeg van trainer Letsch de nummer twee in de poule, achter koploper Stade Rennes. Het verschil tussen beide clubs is één punt. Tottenham Hotspur staat derde met vier punten.