Feyenoord neemt nadrukkelijk afstand van fans die de club in diskrediet hebben gebracht in de aanloop naar de uitwedstrijd van donderdagavond tegen 1. FC Union Berlin in de Conference League. Een monumentaal stuk van de voormalige Berlijnse Muur werd met Feyenoord-graffiti beklad, terwijl ook tientallen fans wilden rellen in de Duitse hoofdstad.

"In onze ogen zijn dat geen supporters", zegt een woordvoerder van de club uit Rotterdam. "Want supporten betekent steunen en deze figuren helpen onze club op geen enkele wijze, maar beschadigen Feyenoord juist."

De Duitse politie hield in de nacht van dinsdag op woensdag twee mensen aan die op een monumentaal stuk van de voormalige Berlijnse Muur Feyenoord-graffiti aangebracht zouden hebben. Bijna zestig fans van de Rotterdamse club zijn gearresteerd omdat ze woensdagavond in de wijk Kreuzberg de confrontatie wilden aangaan met aanhangers van 1. FC Union Berlin.

"Uiteraard keuren wij alle vormen van wangedrag af", stelt de woordvoerder. "Wanneer je te gast bent in een stad, dan heb je je normaal te gedragen. Mensen die met bivakmutsen, boksbeugels of ander wapentuig naar Berlijn zijn gekomen, zijn natuurlijk absurd bezig. Hetzelfde geldt voor lieden die op een stuk van de Berlijnse Muur graffiti hebben gespoten."

"Het vervelende is dat de club er aan de voorkant en ook vandaag van alles aan doet om mensen van dit volslagen idiote gedrag af te helpen. Maar zoals burgemeester Aboutaleb vandaag ook al aangaf: er is helaas een groep mensen die zich van niks of niemand nog wat lijkt aan te trekken."

Feyenoord heeft 5.200 kaarten verkocht voor het uitduel in Berlijn (aftrap 21.00 uur). Veel fans bereiden zich in het centrum van de hoofdstad voor op het vierde groepsduel van de Conference League. De Duitse politie heeft donderdag tweeduizend agenten ingezet om gewelddadige confrontaties tussen Duitse en Nederlandse voetbalsupporters te voorkomen.