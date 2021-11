Voetbal ·

Het andere duel in de groep van Vitesse tussen Stade Rennais en NS Mura is geëindigd in 1-0. Daardoor is dit nu de stand in groep G:



1. Stade Rennais 4-10 (+3)

2. Tottenham 4-7 (+4)

3. Vitesse 4-6 (+1)

4. NS Mura 4-0 (-8)