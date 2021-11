Érick Gutiérrez is de verrassende vervanger van de zieke Mario Götze bij PSV voor de belangrijke wedstrijd tegen AS Monaco in de groepsfase van de Europa League. De Mexicaan mag daardoor voor het eerst dit seizoen in de basis beginnen bij de Eindhovenaren. Aanvoerder Marco van Ginkel is wissel.

Opstelling AS Monaco Nübel; Caio Henrique, Badiashile, Maripan, Aguilar; Jean Lucas, Fofana, Tchouameni, Disasi; Boadu, Volland.

Opstelling PSV Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Gutiérrez; Mwene, Vertessen; Zahavi, Vinícius.

De 26-jarige Gutiérrez kwam dit seizoen tot welgeteld 52 minuten bij PSV. Trainer Roger Schmidt gebruikte de Mexicaanse middenvelder in vier wedstrijden uitsluitend als invaller. Afgelopen zaterdag deed hij vijf minuten mee in de gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente (5-2).

Gutiérrez speelt omdat Götze nog altijd afwezig is bij PSV. De Duitse spelmaker is net als afgelopen zaterdag ziek. Aanvoerder Van Ginkel is niet 100 procent fit en begint daarom op de bank. De middenvelder speelde tegen Twente ruim een uur mee.

Naast Gutiérrez staan Ibrahim Sangaré, Phillipp Mwene en Yorbe Vertessen op het middenveld. Rechtsback Mwene schuift door naar de rechtshalfpositie om de gevaarlijke linkerkant van Monaco beter te bestrijden.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Cody Gakpo en Noni Madueke vormen Eran Zahavi en Carlos Vinícius de voorhoede van PSV. Vinícius maakte tegen FC Twente zijn eerste twee doelpunten voor de Eindhovenaren.

Boadu krijgt basisplaats bij Monaco

Bij AS Monaco heeft Myron Boadu een basisplaats. De spits, die afgelopen zomer voor 17 miljoen euro werd overgenomen van AZ, was in de afgelopen twee competitieduels nog bankzitter bij de Ligue 1-club. Twee weken geleden maakte hij in het duel in Eindhoven zijn felbegeerde eerste treffer voor Monaco, dat mede daardoor met 1-2 won.

PSV is er veel aan gelegen om te winnen van AS Monaco. De Eredivisie-club staat met vier punten derde in de poule met verder Real Sociedad en Sturm Graz. De achterstand op nummer twee Real Sociedad bedraagt één punt. Alleen de nummers één en twee van de groep gaan naar de volgende ronde van de Europa League.

PSV kan zich donderdagavond wel verzekeren van Europese overwintering, omdat de nummer drie verder gaat in de Conference League. De Eindhovenaren moeten dan wel winnen van AS Monaco en hekkensluiter Sturm Graz moet dan verliezen van Real Sociedad. Bij aanvang van de vierde speeldag is het verschil tussen PSV en Sturm Graz al vier punten.

AS Monaco-PSV begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Cüneyt Çakir. Er zijn enkele honderden Nederlanders naar Monaco afgereisd voor het duel in Stade Louis II.

Stand in poule B 1. AS Monaco 3-7 (+2)

2. Real Sociedad 3-5 (+1)

3. PSV 3-4 (+2)

4. Sturm Graz 3-0 (-5)

AZ kan achtste finales ECL halen

Opstelling AZ Vindahl; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Clasie; Gudmundsson, Pavlidis, Karlsson.

Bij AZ zijn er geen verrassingen in de opstellingen voor de Conference League-wedstrijd tegen CFR Cluj. De Alkmaarders treden met de vertrouwde opstelling aan, wat onder andere betekent dat Vangelis Pavlidis in de punt van de aanval staat.

AZ kan zich donderdagavond bij een zege op Cluj al verzekeren van de achtste finales van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen is met zeven punten uit de eerste drie duels koploper in de poule met verder FK Jablonec en Randers FC. Cluj pakte pas één punt en is hekkensluiter.

AZ-CFR Cluj begint donderdag om 18.45 uur in Alkmaar en wordt geleid door de Luxemburgse scheidsrechter Alain Durieux.

Stand in poule 1. AZ 3-7 (+2)

2. FK Jablonec 3-4 (0)

3. Randers FC 3-3 (0)

4. CFR Cluj 3-1 (-2)

