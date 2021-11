Ousmane Dembélé is weer eens geblesseerd geraakt bij FC Barcelona. De Franse aanvaller heeft na zijn rentree een spier in zijn hamstring verrekt, zo heeft de Spaanse club donderdag bekendgemaakt.

De 24-jarige Dembélé deed afgelopen woensdag 25 minuten mee in de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev, wat zijn eerste minuten van het seizoen waren. De Fransman was in de eerste maanden van het seizoen geveld door een knieblessure, die hij afgelopen zomer met Frankrijk bij het EK opliep.

Nu is Dembélé geblesseerd geraakt aan zijn hamstring. FC Barcelona meldt niet hoelang de buitenspeler is uitgeschakeld. Daardoor is het ook onbekend wanneer interim-trainer Sergi Barjuán, de tijdelijke opvolger van de ontslagen Ronald Koeman, weer over Dembélé kan beschikken.

Sinds zijn komst in 2017 is Dembélé veelvuldig geblesseerd geraakt bij FC Barcelona. De voor 135 miljoen euro overgekomen aanvaller heeft al 98 wedstrijden gemist door een blessure. Hij speelde daardoor 'slechts' 119 duels voor FC Barcelona.

Niet alleen Dembélé staat voorlopig buitenspel bij FC Barcelona, want ook Sergiño Dest is geblesseerd geraakt. De voormalig speler van Ajax kampt met rugklachten. Het is niet duidelijk wanneer hij terugkeert.

FC Barcelona speelt komende zaterdag een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo. De 26-voudig landskampioen bezet een teleurstellende negende plaats in La Liga en hoopt binnenkort Xavi aan te stellen als opvolger van Koeman. De clubleiding van Barcelona onderhandelt nog met Al Sadd over een afkoopsom. Bij de club uit Qatar is de clubicoon sinds 2019 trainer.