Borussia Dortmund is nog niet klaar met de rode kaart die verdediger Mats Hummels woensdag kreeg in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax (1-3). De Duitse club is niet te spreken over de gegeven kaart en wil in gesprek met de UEFA.

'Het was een meer dan duidelijk verkeerde beslissing. Het maakte onze wedstrijd kapot. Het besliste de wedstrijd. We gaan contact zoeken met de UEFA", zegt Dortmund-directeur Michael Zorc donderdag tegen het Duitse persbureau SID.

Hummels werd in de 29e minuut met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Michael Oliver na een overtreding op Ajacied Antony. De tackle van Hummels was stevig, maar raakte Antony nauwelijks.

"De UEFA propagandeert respect, maar dit heeft niets met respect te maken. Michael Oliver moet het zien. Hummels gaat 40 centimeter voorbij aan Antony, die daarna nog op de voet van Hummels gaat staan", aldus Zorc.

173 Terugblik Ajax: 'Rode kaart Hummels was zwaar gestraft'

Hummels: 'Antony vond het zelf ook geen rood'

Hummels zal naar alle waarschijnlijkheid een schorsing krijgen en daardoor in ieder geval de komende wedstrijd van Dortmund in de Champions League moeten missen. De Duitsers gaan op 24 november op bezoek bij Sporting CP, dat na vier wedstrijden ook op zes punten staat. Ajax (twaalf punten) is al zeker van de knock-outfase.

"Antony vertelde me zelf dat het geen rood was", baalde de 32-jarige Hummels na de wedstrijd in het Signal Iduna Park. "Hij is een fantastische speler, hopelijk leert hij ook nog hoe hij een goede sportman wordt."

De verdediger begrijpt niet waarom Oliver niet werd gecorrigeerd door de videoscheidsrechter. "Hoe kan hij het nog steeds een rode kaart vinden als hij de beelden ziet? De scheidsrechter heeft deze wedstrijd heel erg beïnvloed. Hoe kan een arbiter die op dit niveau mag fluiten zo beslissen?"

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League