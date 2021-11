ADO Den Haag wordt definitief overgenomen door Globalon Football Holdings (GFH). De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft donderdag overeenstemming bereikt over een volledige overname door het Amerikaanse bedrijf.

"GFH is al vele jaren actief in het Europese voetbal. De organisatie hanteert een langetermijnstrategie voor elke club waar het bij betrokken is, en legt daarbij de focus op slim, professioneel management in combinatie met een sterke lokale identiteit", schrijft ADO donderdag in een persverklaring.

"GFH is ervan overtuigd dat ADO Den Haag en de rijke geschiedenis een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst van het Nederlandse voetbal. GFH zal de internationale ervaring en middelen ter beschikking stellen van ADO Den Haag, waardoor de club nieuwe mogelijkheden op en naast het veld krijgt."

ADO was al enige tijd op zoek naar een nieuwe investeerder. De financieel geplaagde Hagenaars slaagden er lange tijd niet in een sluitende begroting in te dienen bij de KNVB en kregen al twee keer drie punten in mindering van de licentiecommissie.

Voor 1 november moest er alsnog een sluitende begroting worden gepresenteerd om het lopende seizoen überhaupt uit te kunnen spelen. Dat lukte, mede dankzij de gemeente Den Haag, waardoor de club werd behoed voor de ondergang.

GFH neemt aandelen over van United Vansen

De aandelen van ADO waren in handen van United Vansen, dat sinds begin 2015 grootaandeelhouder is van de club uit de hofstad. Het Chinese bedrijf weigert al langere tijd om nog geld in ADO te stoppen.

Directeur Edwin Reijntjes is opgelucht met de overname van ADO. "De onderhandelingen zijn vlot verlopen. De mensen van GFH werden door alle geledingen van de club geïnformeerd. Er was direct een klik. We hebben een partij gevonden die ADO Den Haag verder gaat helpen."

Globalon Football Holdings is ook eigenaar van het Belgische Waasland-Beveren. Daarnaast heeft het bedrijf aandelen in Premier League-club Crystal Palace, NBA-clubs Philadelphia 76'ers en Phoenix Suns en NHL-club New Jersey Devils.

ADO Den Haag bezet, mede door de zes punten aftrek, op dit moment de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. De club degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie.

