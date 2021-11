ADO Den Haag wordt zo goed als zeker overgenomen door Bolt Football Holdings, meldt het AD donderdag. De club uit de Keuken Kampioen Divisie is naar verluidt al akkoord met het Amerikaanse bedrijf.

Een woordvoerder van ADO Den Haag bevestigt aan Omroep West op dit moment "met alle kopstukken aan tafel te zitten", zonder officieel te bevestigen dat het om Bolt Football Holdings gaat. Mogelijk wordt er later op donderdag meer duidelijk.

Wethouder Anne Mulder van Financiën en Vastgoed meldt op Twitter al dat de overname rond is. "Goed nieuws voor alle voetballiefhebbers in Den Haag en omstreken. Ik ben blij dat we de club financieel hebben kunnen helpen en dat de overname rond is. Dat is goed voor ADO Den Haag en voor alle supporters."

De aanstaande overname door Bolt Football Holdings, dat ook aandelen in Premier League-club Crystal Palace heeft, moet nog wel goedgekeurd worden door de licentiecommissie. Als die groen licht geeft, worden volgens het AD alle schulden van ADO afgelost. Het Cars Jean Stadion blijft wel eigendom van de gemeente.

ADO Den Haag is al langere tijd op zoek naar een nieuwe eigenaar. Foto: ANP

ADO lijkt eindelijk verlost van financiële problemen

ADO is al enige tijd op zoek naar een nieuwe investeerder. De financieel geplaagde Hagenaars slaagden er lange tijd niet in een sluitende begroting in te dienen bij de KNVB en kregen al twee keer drie punten in mindering van de licentiecommissie.

Voor 1 november moest er alsnog een sluitende begroting worden gepresenteerd om het lopende seizoen überhaupt uit te kunnen spelen. Dat lukte, mede dankzij de gemeente Den Haag, waardoor de club werd behoed voor de ondergang.

De aandelen van ADO zijn nu nog in handen van United Vansen, dat sinds begin 2015 grootaandeelhouder is van de club uit de hofstad. Het Chinese bedrijf weigert al langere tijd om nog geld in ADO te stoppen.

ADO Den Haag bezet, mede door de zes punten aftrek, op dit moment de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. De club degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie.

