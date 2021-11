Trainer Erik ten Hag vindt dat het huidige Ajax op een bepaald punt beter is dan de succesploeg die in het seizoen 2018/2019 bijna de Champions League-finale haalde. Maar hij vindt ook dat zijn ploeg zich de komende wedstrijden moet doorontwikkelen om meer succes te kunnen hebben in het miljoenenbal.

"Het is altijd lastig om ploegen te vergelijken, maar als ik iets moet noemen dan is dit Ajax wat degelijker dan de ploeg van 2019. Dat zie ik ook aan het aantal tegendoelpunten", aldus Ten Hag, die met zijn ploeg woensdag tegen Borussia Dortmund (1-3) pas de tweede goal van dit Champions League-seizoen incasseerde. "Aan de andere kant had de ploeg van drie jaar geleden meer verrassing in zich", voegt de trainer daaraan toe.

In 2019 waren spelers als Dusan Tadic en Daley Blind al belangrijk voor Ajax, aangevuld met inmiddels vertrokken talenten als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek. "We hebben veel spelers op jonge leeftijd moeten vervangen. Nu is er nieuw talent, opgeleid of gescout. Het zijn ander type spelers", zegt Ten Hag.

De teruggekeerde Davy Klaassen, die in 2019 voor Werder Bremen speelde maar met Ajax twee jaar eerder wel de Europa League-finale haalde, noemt de huidige ploeg het beste Ajax waarin hij ooit gespeeld heeft.

"Nadat ik vertrok, is er een andere weg ingeslagen en dat betaalt zich uit. De club heeft een ontwikkeling doorgemaakt", aldus de Oranje-international na de zege in Dortmund.

Stand in groep C Champions League 1. Ajax 4-12 (+12)

2. Borussia Dortmund 4-6 (-4)

3. Sporting CP 4-6 (+2)

4. Besiktas 4-0 (-10)

'Er is nog werk te doen'

Met twaalf punten in de eerste vier speelronden zorgde Ajax al voor een primeur. Nooit eerder begon een Nederlandse club met vier overwinningen aan de Champions League-campagne en het doelsaldo is met veertien voor en twee tegen indrukwekkend.

"Die cijfers laten het potentieel zien van deze ploeg", vindt Ten Hag. "Maar er is nog werk te doen, ook qua mentaliteit. Kijk naar de eerste helft tegen Dortmund. We slaagden er voor rust niet in het hoofd koel te houden, de boel te organiseren en vast te zijn aan de bal. Dat zal wel moeten om echt succesvol te worden."

Doordat een ticket voor de knock-outfase al binnen is, heeft Ten Hag de luxe om in de laatste twee groepswedstrijden - uit tegen Besiktas en thuis tegen Sporting CP - te schaven aan zijn elftal en andere spelers de kans te geven.

"Het zijn wedstrijden die we aan kunnen grijpen om verder te groeien als ploeg en tegelijkertijd weten we dat we in december en januari een zwaar programma krijgen. Dat nemen we ook mee."

Ten Hag spreekt niet over het sparen van spelers. "Als andere spelers spelen, dan krijgen zij de kans te laten zien dat ze klaar zijn om eventuele schorsingen en blessures op te vangen. Voor succes hebben we meer dan elf spelers nodig."