PSV (Europa League), Feyenoord, AZ en Vitesse (alle drie Conference League) komen donderdagavond in actie op de Europese velden. Alle Nederlandse clubs maken nog volop kans om zich - net als Ajax woensdag deed in de Champions League - te kwalificeren voor de knock-outfase. Een overzicht.

PSV kan zich donderdagavond in Monaco (aftrap 18.45 uur) verzekeren van overwintering in Europa. Dat gebeurt als de Eindhovenaren bij AS Monaco winnen en Sturm Graz in Spanje verliest van Real Sociedad.

Maar PSV wil meer dan alleen overwinteren in Europa. Momenteel staat de ploeg van trainer Roger Schmidt derde in de poule, en dat betekent een Europees vervolg in de knock-outfase van de Conference League.

De achterstand van PSV op AS Monaco en Real Sociedad is met respectievelijk drie punten en één punt niet groot, maar PSV kan zich donderdagavond eigenlijk geen nederlaag permitteren als het nog wil overwinteren in de Europa League.

Stand groep B 1. AS Monaco 3-7 (+2)

2. Real Sociedad 3-5 (+1)

3. PSV 3-4 (+2)

4. Sturm Graz 2-0 (-5)

Feyenoord kan zich plaatsen voor knock-outfase

Voor Feyenoord liggen de kaarten anders. De Rotterdammers gaan momenteel aan de leiding in groep E van de Conference League en kunnen donderdagavond bij Union Berlin (aftrap 21.00 uur) een ticket voor de knock-outfase bemachtigen.

Bij een overwinning komt Feyenoord op tien punten en is de ploeg van Arne Slot in ieder geval verlost van Union Berlin. Mocht Maccabi Haifa in Tsjechië van Slavia Praag weten te winnen, dan is Feyenoord zeker van een plek bij de eerste twee.

Een gelijkspel tegen Union Berlin is ook een resultaat waar Feyenoord mee verder kan, maar een nederlaag in Duitsland betekent dat groep E weer helemaal openligt. Dat zal de club uit Rotterdam hoe dan ook willen voorkomen.

Stand groep E 1. Feyenoord 3-7 (+3)

2. Maccabi Haifa 3-4 (-2)

3. Slavia Praag 3-3 (+0)

4. Union Berlin 3-3 (-1)

Feyenoord won thuis al met 3-1 van Union Berlin. Feyenoord won thuis al met 3-1 van Union Berlin. Foto: Pro Shots

Ook AZ kan zich plaatsen voor volgende ronde

Net als Feyenoord gaat AZ momenteel aan de leiding in zijn Conference League-groep. De Alkmaarders krijgen donderdagavond bezoek van CFR Cluj (aftrap 18.45 uur) en kunnen zich net als de Rotterdammers plaatsen voor de volgende ronde.

Als AZ ook thuis van de Roemenen weet te winnen en Jablonec erin slaagt om Randers FC te kloppen, dan is ook AZ zeker van de knock-outfase van de Conference League. Bij een overwinning van AZ is Europese overwintering eigenlijk sowieso wel veiliggesteld.

Ook een gelijkspel kan AZ prima hebben, maar dan moet de ploeg van Pascal Jansen nog even wachten met feestvieren. Mocht AZ verliezen, dan staan de Alkmaarders er alsnog niet slecht voor, maar wordt het toch nog spannend in groep D.

Stand groep D 1. AZ 3-7 (+2)

2. Jablonec 3-4 (+0)

3. Randers FC 3-3 (+0)

4. CFR Cluj 3-1 (-2)

AZ staat er momenteel goed voor in de Conference League. AZ staat er momenteel goed voor in de Conference League. Foto: Getty Images

Vitesse wacht cruciaal duel met Tottenham

Vitesse is geen koploper in de groep, maar ook de Arnhemmers staan er prima voor in de Conference League. De ploeg van trainer Thomas Letsch gaat donderdagavond op bezoek bij Tottenham Hotspur (aftrap 21.00 uur) en dat is toch wel een cruciaal duel.

Mocht Vitesse een resultaat boeken in Engeland, dan houdt het de 'Spurs' achter zich in de stand en is overwintering in de Conference League heel dichtbij. Bij een overwinning van de club uit Arnhem is dat zelfs bijna een feit.

Maar een nieuwe overwinning op Tottenham zal niet makkelijk worden, want de Londenaren hebben met Antonio Conte deze week een nieuwe coach aangesteld en azen op eerherstel. Mocht Vitesse verliezen, dan wordt het heel moeilijk om Stade Rennais en/of Tottenham nog in te halen.

Stand groep G 1. Stade Rennais 3-7 (+2)

2. Vitesse 3-6 (+2)

3. Tottenham Hotspur 3-4 (+3)

4. NS Mura 3-0 (-7)