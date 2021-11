De Duitse politie heeft in Berlijn 58 supporters van Feyenoord opgepakt. De relschoppers wilden woensdagavond in de wijk Kreuzberg volgens de politie de confrontatie aangaan met aanhangers van 1. FC Union Berlin, donderdagavond de tegenstander van Feyenoord in de Conference League.

"We hebben een groep van 58 supporters preventief aangehouden", zegt een politiewoordvoerder tegen ANP. "Ze hadden slagwapens bij zich en gedroegen zich verdacht."

De politie pakte in de buurt ook dertien Duitse voetbalfans op. Zij zouden aanhangers zijn geweest van Union Berlin en Energie Cottbus, een andere Duitse club. Het is de bedoeling dat alle voetbalfans die zijn opgepakt tot na de wedstrijd blijven vastzitten op het politiebureau.

Dat geldt ook voor de twee mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag werden aangehouden omdat ze Feyenoord-graffiti op een monumentaal stuk van de voormalige Berlijnse Muur hebben geverfd. Ze zitten vast op verdenking van vernieling van openbare eigendommen.

Supporters van Feyenoord spoten graffiti op een deel van de voormalige Berlijnse muur. Supporters van Feyenoord spoten graffiti op een deel van de voormalige Berlijnse muur. Foto: Reuters

Ruim vijfduizend Feyenoord-fans hebben kaartje

Zo'n duizend Feyenoord-fans arriveerden woensdag al in Berlijn. Her en der werd vuurwerk afgestoken in de stad. Zeker 5.200 supporters van de Rotterdamse club hebben een kaartje voor het duel in het Olympiastadion. Berlijn zet zo'n 2.700 agenten en ordebewakers in om alles in goede banen te leiden.

De eerste ontmoeting tussen Feyenoord en Union Berlin van twee weken geleden in Rotterdam werd al ontsierd door ongeregeldheden. Op de dag voor de wedstrijd werden enkele bestuursleden van de Duitse club door hooligans aangevallen in een Rotterdams café.

Op de dag van de wedstrijd in De Kuip moest de politie ook optreden toen Duitse fans de confrontatie wilden zoeken met supporters van Feyenoord. Voor, tijdens en na het duel werden in totaal 75 mensen aangehouden.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Union Berlin begint donderdag om 21.00 uur in Berlijn.