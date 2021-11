De dopingschorsing van André Onana is definitief voorbij. De doelman mag sinds vandaag (donderdag 4 november) weer in actie komen tijdens wedstrijden van Ajax en de nationale ploeg van Kameroen.

De 25-jarige Onana werd in oktober vorig jaar bij een dopingcontrole positief getest op furosemide. Het leverde hem in februari een schorsing van twaalf maanden op, die na beroep werd teruggebracht tot negen maanden.

Onana mocht in september wel weer meetrainen. Dat deed hij in eerste instantie bij Jong Ajax, maar sinds vorige week donderdag is de sluitpost weer onderdeel van de A-selectie. Dat heeft alles te maken met de blessure van Maarten Stekelenburg, waardoor Ajax een doelman minder had.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet eerder namelijk nog weten dat de rol van Onana bij Ajax uitgespeeld was, omdat beide partijen het niet eens werden over verlenging van zijn na dit seizoen aflopende contract. Vanwege de blessure van Stekelenburg kwam Overmars daarvan terug.

Ten Hag geeft Pasveer voorkeur boven Onana

Het is echter niet waarschijnlijk dat Onana vanaf nu weer de eerste keeper is bij Ajax. De Kameroener, die tussen medio 2017 en februari van dit jaar een vaste waarde was bij de Amsterdammers, zal vermoedelijk plaatsnemen op de bank.

Ajax-coach Erik ten Hag heeft namelijk veel vertrouwen in Remko Pasveer, die sinds de blessure van Stekelenburg de eerste doelman is en het - zeker de laatste weken - goed doet. "Als hij deze prestaties doortrekt, dan is hij de nummer één", zei Ten Hag onlangs over Pasveer.

Onana kan zondag in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles (aftrap 20.00 uur) zijn rentree maken voor Ajax. Het zou ook zomaar kunnen dat Onana zijn laatste wedstrijd voor Ajax al heeft gespeeld, want een winters vertrek is zeker niet uitgesloten.