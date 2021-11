Davy Klaassen hoopt dat hij zo snel mogelijk weer een basisplaats heeft bij Ajax. De middenvelder mocht woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund opnieuw niet beginnen, maar viel halverwege in en had een groot aandeel in de 1-3-overwinning van de Amsterdammers in het Signal Iduna Park.

"Het is nooit makkelijk om op de bank te zitten. Natuurlijk ben ik boos en teleurgesteld, maar het enige wat je kan doen is laten zien wat je kan als je er wel in komt", aldus Klaassen, die in de extra tijd de 3-1 binnentikte.

De Oranje-international begon het seizoen nog als onomstreden basisspeler, maar doordat hij geblesseerd raakte kreeg Steven Berghuis de kans centraal op het middenveld. En die doet het zo goed dat de van origine vleugelspeler nu de voorkeur krijgt.

Klaassen sprak met Ten Hag over zijn situatie, al vindt hij dat hij het vooral op het veld moet laten zien. "De trainer heeft veel keuze en ik moet er gewoon voor zorgen dat de keuze op mij valt. Als ik erin kom, moet ik laten zien wat ik waard ben. Iedereen wil spelen."

'Het zijn momenten voor het leven'

Opvallend was dat Klaassen tegen Dortmund mét Berghuis op het middenveld speelde. Ten Hag koos er tegen tien spelers van Dortmund - Mats Hummels zag in de dertigste minuut rood - voor om Edson Álvarez naar de kant te halen, waardoor Ajax aanvallender ging spelen.

"Tegen tien man moet je drukken en dat deden we in de tweede helft ook. Het duurde wel even tot de bal een keer goed viel voor het doel, maar ik hield er altijd het geloof in dat het goed zou komen", vertelde Klaassen. "Heerlijk dat je dan met 1-3 wint."

Op aangeven van Antony was het Klaassen zelf die in de derde minuut van de extra tijd de derde Ajax-goal maakte. Er volgde een feest van de spelers in de hoek van het veld bij het uitvak. "Het was een en al vreugde, dat ging in een roes. Het zijn momenten voor het leven."