RB Leipzig-coach Jesse Marsch ergerde zich woensdagavond tijdens het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (2-2) groen en geel aan de arbitrage. De Amerikaan beschuldigt de leidsmannen ervan dat ze geïmponeerd waren door het sterrenensemble uit Parijs.

"Vanaf de eerste minuut was ik al heel erg boos op de scheidsrechter. Ik maak vaak mee dat de grote ploegen veel respect krijgen van de arbitrage, maar dat geldt vaak niet voor de kleinere clubs. Zelfs als de fans beginnen te fluiten, verandert er niets", zei Marsch op zijn persconferentie in Leipzig.

"Het enige wat ik kan doen, is mijn emoties uiten. Anders verandert er niks. Ik zei ook al tegen de vierde official dat er voor mij twee opties zijn: rustig blijven zitten en alles maar slikken, of emotioneel worden langs de lijn en op die manier proberen om meer respect van de scheidsrechter te krijgen."

De 47-jarige Marsch koos voor dat laatste en kreeg in de eerste helft dan ook een gele kaart van scheidsrechter Andreas Ekberg. De leidsman gaf Leipzig na twaalf minuten wel een strafschop - André Silva miste - en deed dat in de blessuretijd van de wedstrijd opnieuw. Door die late penalty sleepte Leipzig een punt uit het vuur.

'Zonder VAR was die penalty nooit gegeven'

Die tweede strafschop kwam overigens niet zomaar tot stand, want Ekberg floot in eerste instantie niet toen Presnel Kimpembe bij een vrije trap in de rug van Christopher Nkunku sprong. De VAR sommeerde de Zweedse scheidsrechter om naar het scherm langs het veld te kijken, waarna hij alsnog naar de stip wees.

"De tweede strafschop was overduidelijk, maar hij had de VAR nodig om daadwerkelijk naar de stip te wijzen. Zonder hulp was die penalty hoe dan ook nooit gegeven", stelt Marsch, die denkt dat Ekberg onder de indruk was van de spelers van Paris Saint-Germain.

"Op veel momenten in de wedstrijd leek het alsof de scheidsrechter na het duel een handtekening van Neymar wilde. Ik weet ook wel dat het geweldig is om hier Neymar, Ángel Di María en Kylian Mbappé in actie te zien. Het zijn ook geweldige spelers, maar we moeten wel kunnen zeggen dat het allemaal eerlijk is verlopen."

Leipzig pakte tegen Paris Saint-Germain wel het eerste punt uit de groepsfase. De club uit de Bundesliga heeft daardoor nog zicht op de derde plek en daarmee overwintering in de Europa League.